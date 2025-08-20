Volley serie B

E’ stato Leonardo Colli il gran colpo di mercato dell’estate da parte della compagine castelfranchese dell’Arno Toscana Garden, presieduta da Andrea Volterrani. Colli, dopo una vita da pallavolista nelle file dei Lupi di Santa Croce, con ben undici stagioni in biancorosso, ha accettato la corte del club biancoverde dove alzerà notevolmente il tasso tecnico della squadra allenata dal confermato Piccinetti. "Ringrazio la dirigenza per la fiducia – ha detto l’ex capitano dei biancorossi conciari – e l’opportunità che mi sta dando. Far parte di questo progetto è per me una grande responsabilità ed un enorme stimolo. Ho subito percepito la professionalità dell’ambiente e la voglia di costruire qualcosa di importante. La squadra è davvero competitiva e sono sicuro che potremo toglierci belle soddisfazioni".

Colli ha 29 anni ed è alto metri 1,95. Per la B è un lusso, come ha dimostrato nel corso della sua ultima stagione alla Codyeco Lupi, facendo la differenza, prendendosi sulle spalle la squadra di Pagliai, lanciandola verso la promozione in A3. Poi, il club presieduto da Alberto Lami ha puntato sulla collaborazione con Siena, dando vita ad una nuova compagine toscana a tinte rossoblù. Coach Piccinetti si avvarrà dei seguenti collaboratori nel suo staff tecnico: Francesco Pitto viceallenatore, Giacomo Caramelli team Manager e Leonardo Santin scout man. Tra gli atleti confermati da segnalare il centrale Dell’Endice ed il libero Matteo Papini. In campionato l’Arno debutterà in casa contro i viterbesi del Civita Castellana. Queste le altre avversarie di Colli e soci: Perugia, Cascia, Siena, Pontedera, Cecina, Arezzo, Sesto Fiorentino, Massa, Camaiore, Tuscania e Grosseto.

Marco Lepri