Volley serie b. 4 Torri a Padova per calare un tris vincente. Recuperato Aprile, anche Cascio a disposizione

Dopo due vittorie di fila conquistate a cavallo del giro di boa contro il fanalino Pallavolo C9 Arco Riva e Valsulgana Volley, la 4 Torri Volley è determinata a calare il tris sul campo della Kioene Padova. Si gioca oggi alle 18,30 alla Kioene Arena di Padova, dove per i granata l’asticella è destinata a salire rispetto ai turni precedenti. Non è un ostacolo insormontabile, ma è bene ricordare che all’andata la Kioene impose alla squadra in quel momento guidata da Fortunati la prima sconfitta stagionale. Anche l’avversario di turno della 4 Torri Volley è reduce da una vittoria, un 3-0 contro Casalserugo che ha interrotto una striscia negativa di otto sconfitte consecutive. Dopo aver lambito la parte alta della classifica con vittorie significative come quella ottenuta a Ferrara, la Kioene ha infatti attraversato un momento di crisi e si è stabilizzata nella parte medio-bassa della graduatoria. È comunque una squadra che non ha assilli legati alla posizione, essendo il serbatoio della Kioene che milita in SuperLega. Per Ferrara invece la musica è diversa: coach De Marco deve continuare a vincere per risalire la classifica, sfruttando anche le buone notizie che arrivano dall’infermeria. Il tecnico infatti oggi conterà su un pienamente recuperato Aprile, mentre Cascio sarà a disposizione ma il suo eventuale utilizzo sarà valutato in base all’andamento della partita. Potrebbe invece restare a riposo Zanni a causa un risentimento muscolare: è pronto a tornare in cabina di regia da titolare Schincaglia. Queste le parole di coach De Marco alla vigilia del match: "Sappiamo che con questa squadra all’andata la partita è girata in un certo modo, ma è acqua passata – spiega –. Dovremo essere concentrati sul nostro gioco fin da subito, senza lasciare spazio agli avversari. La Kioene è una squadra giovane: il rischio è di dare loro fiducia e farci sorprendere".

s.m.