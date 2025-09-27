Volley serie B. 4 Torri domani al palasport per il Memorial Soriani

Si disputa domani il 3° Memorial Soriani, un quadrangolare di pallavolo organizzato dalla 4 Torri in memoria del dirigente Michele Soriani, prematuramente scomparso 3 anni e mezzo fa.

Il torneo vedrà confrontarsi quattro formazioni: due di serie A3, Personal Time San Donà e Stadium Mirandola, e due di serie B, Volley Sassuolo e naturalmente 4 Torri.

"Per noi rappresenta un piccolo gesto per ricordare una grande persona prima che un nostro bravo dirigente – sono le parole del giemme 4 Torri Roberto Poli –: Michele ha voluto dire tanto per la pallavolo ferrarese. Prima come giocatore: ricordo che era uno dei titolari della prima finale nazionale a livello giovanile raggiunta dalla 4 Torri, 46 anni fa, quando andammo a Palermo per confrontarci con le migliori realtà italiane della pallavolo. Ha passato poi il testimone sul campo ai figli Nicola e Federico, entrambi cresciuti nella 4 Torri, con la quale hanno esordito in serie B. E poi lo ricordiamo come prezioso dirigente della nostra società, una persona di grande equilibrio, sempre in grado di dare il suggerimento giusto e non dettato dall’emozione del momento".

Il programma del quadrangolare prevede due partite alla mattina in contemporanea: alle ore 11, al palasport, di fronte 4 Torri e Personal Time San Donà, mentre alla palestra Bonati si confronteranno Volley Sassuolo e Stadium Mirandola. Entrambe le partite si disputeranno sulla distanza dei tre set obbligatori.

Nel pomeriggio, al palasport, alle 15.30 la finale per il terzo posto tra le due squadre sconfitte (al meglio dei tre set), mentre alle 17.30 andrà in scena la finale per il primo posto tra le due vincenti delle semifinali della mattina (al meglio dei cinque set).

"Per quanto riguarda la nostra squadra – è ancora Roberto Poli a parlare – si tratta di un bel test per sapere chi siamo e a che punto siamo della preparazione. Se ci sono i problemi sarà il momento giusto per individuarli, analizzarli e poi cercare di risolverli quando mancano solo due settimane all’inizio del campionato".

Per gli appassionati, tutte le partite saranno a ingresso gratuito.