Volley serie b. 4 Torri riceve lo Slovolley Gorizia. Bova: "Non mollare»

Obiettivo lasciarsi alle spalle un brutto 0-3. Dopo la sconfitta di domenica scorsa a Montecchio, la 4 Torri prova a ritrovarsi affrontando oggi al palasport lo SloVolley Zkb (inizio ore 17.30, arbitri Nibali e Tagliaferro, ingresso gratuito come sempre). Il presidente Alberto Bova ha parlato ai giocatori in settimana: "Lo 0-3 di Montecchio è un risultato che mi ha deluso perché mi sembrava un’avversaria e una partita alla nostra portata, con il primo set che si poteva vincere. Lì sarebbe cambiata la sorte dell’incontro. Comunque ho spiegato ai ragazzi che finché non ce lo dice la matematica, noi dobbiamo provarci. Abbiamo di fronte nove partite, vinciamole tutte e vediamo cosa faranno le altre squadre". La prima di queste nove partite è appunto contro lo SloVolley, che è formazione che arriva a Ferrara in cerca di punti salvezza. Squadra combattiva, nonostante le sole tre vittorie raccolte finora: tra le 14 sconfitte ben 5 sono arrivate solo al tiebreak, tra cui quella nell’ultima partita in casa contro il Carnio e l’andata contro Ferrara. Per la 4 Torri, Bobby De Marco dovrà fare a meno ancora di Schincaglia e probabilmente di Aprile. A disposizione dunque Zanni e lo juniores Serafini; schiacciatori Cascio, Morelli, Rossatti, Rossetti, Buffo, Ghidoni, Grazzi; centrali Dosi, Pavani e Sulmona; libero Poli e Soriani.