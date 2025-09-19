Volley serie B. 4 Torri, buon test a Modena. Con il Villadoro finisce 3-1

Vittoria 3-1 per la 4 Torri nella seconda amichevole disputata mercoledì a Modena contro il Villadoro. La formazione granata si è imposta con i parziali 25-23, 25-21, 25-27, 25-21.

Nei primi due set l’allenatore Pupo Dall’Olio ha schierato il sestetto iniziale già visto a Monselice ovvero quello con Ciardo in regia, Bellia opposto, Dalmonte e Margutti in banda, Focosi e Reccavallo al centro, Poli libero. Dal terzo set spazio a Dosi al centro e Rossetti all’ala mentre nell’ultimo set ha giocato dal primo punto anche Manià. Sono entrati in campo anche Ghidoni e Roboni.

"E’ stato un test interessante contro una squadra più esperta – le parole di Pupo Dall’Olio – abbiamo dimostrato passi in avanti perché ho visto qualcosa in più nelle manovre di gioco mentre dobbiamo ancora migliorare su alcune situazioni individuali". Tutto procede nella norma dunque in questa fase di preparazione precampionato e anche queste prove sul campo stanno fornendo i risultati attesi: "Fortunatamente tutto procede secondo i piani, senza intoppi – continua il tecnico – ho ruotato anche i giocatori a disposizione perché stiamo affrontando carichi di lavoro pesanti in allenamento e quindi non era il caso di appesantire solo alcuni giocatori per la disputa dell’intera partita".

La 4 Torri tornerà in campo sabato a Fiorano contro il Beca Tensped Spezzano.