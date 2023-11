Volley serie b. 4 Torri inarrestabile: sbanca anche Forlì e resta salda in testa a punteggio pieno

querzoli forlì

1

4 torri volley

3

Parziali: 23-25, 17-25, 25-20, 26-28

4 TORRI VOLLEY: Biondi 3, Mezzani, Ingrosso, Fregnani, Morelli 4, Reccavallo 4, Soriani, Dosi, Poli, Tosatto 30, Poltronieri, Smanio, Marcoionni 9. All. Fortunati

La 4 Torri Volley non si ferma più. I granata sbancano anche Forlì conquistando la sesta vittoria di fila sul campo di una Querzoli Volley costretta ad alzare bandiera bianca in quattro set. È un successo particolarmente pesante quello ottenuto in terra romagnola dalla squadra di Fortunati che allunga ulteriormente su The Begin Volley che lascia altri punti per strada (la seconda della classe perde a sorpresa 1-3 in casa contro la Pallavolo Sabini). Adesso quindi la 4 Torri Volley comanda il girone E di serie B a quota 18 punti, a +5 su The Begin Volley che domenica prossima arriverà a Ferrara nel primo big match di stagione. I granata scendono in campo con Biondi palleggiatore, Tosatto opposto, Marcoionni e Reccavallo centrali, Ingrosso e Morelli schiacciatori, Soriani libero. Nel primo set la squadra di Fortunati comanda la partita, tenendo a bada i padroni di casa che accorciano le distanze nel finale (23-25). Senza storia il secondo parziale, con l’inserimento di Dosi per Reccavallo e Poli per Soriani (17-25). Molti errori invece nel terzo parziale, che finisce nelle mani della Querzoli Volley (25-20). Ma la 4 Torri Volley non perde la testa, aggiudicandosi il quarto set in volata (26-28).

s.m.