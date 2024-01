Volley serie B. 4 Torri torna al successo dopo quasi due mesi. A San Severino debutta il neo acquisto Maretti

sios novavetro

0

4 torri volley

3

Parziali: 19-25, 23-25, 25-27)

Dopo due mesi di astinenza, la 4 Torri Volley ritrova la vittoria inaugurando il 2024 nel miglior modo possibile. A San Severino Marche la squadra di Fortunati non fa sconti ai padroni di casa, aggiudicandosi l’incontro in tre set nel giorno dell’esordio del nuovo acquisto Maretti.

I granata scendono in campo con Biondi palleggiatore, Tosatto opposto, Morelli e Ingrosso schiacciatori, Reccavallo e Marcoionni centrali. E iniziano alla grande, vincendo nettamente il primo set (19-25) grazie ad un allungo dopo una fase di equilibrio (11-11). Molto complicato il secondo parziale, con la 4 Torri Volley che sembra aver preso il sopravvento (15-20) prima della rimonta dei padroni di casa. Ma nel momento decisivo la squadra di Fortunati non trema, chiudendo sul 23-25.

Girandola di emozioni anche nel terzo set, con sorpassi e contro-sorpassi fino al 25-27 che manda in archivio l’incontro. Nel terzo set della gara di San Severino Marche ha debuttato lo schiacciatore Lorenzo Maretti, ravennate classe 2001 con un curriculum piuttosto importante se si considera che ha giocato in serie A3 e Superlega.

"Sono diversi i fattori che mi hanno portato a questa scelta – spiega il nuovo acquisto –, dalla distanza tra casa mia e Ferrara all’esperienza che ho già avuto con coach Fortunati. Dopo un anno a Sorrento, mi sono riavvicinato alle mie radici: credo nel progetto che questa società sta portando avanti e spero di poter dato il mio contributo in campionato.

Avevo già giocato con Marcoionni a Bologna, prima in serie B e poi in A3: abbiamo un bellissimo rapporto anche fuori dal campo, nato in palestra nell’arco di due stagioni contraddistinte da gioie e dolori che hanno rafforzato il nostro legame". L’ingaggio di Maretti induce il club ad alzare l’asticella, col presidente Alberto Bova che punta senza mezzi termini al primo posto che significa playoff: "Abbiamo aggiunto un tassello importante, al quale chiederò come a tutta la squadra di dare sempre il massimo, anzi il 101% delle proprie capacità.

Continuiamo ad inseguire l’obiettivo della prima posizione in classifica, per poter arrivare ai playoff".

s.m.