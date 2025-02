Volley serie B

Il Gruppo Lupi Pontedera ha strappato un prezioso punto nella “Bombonera” di San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia. I biancocelesti sono stati sconfitti per 3-2 da Cassandra e compagni. Proprio lo schiacciatore locale ha deciso un tie-break incerto, con un paio di servizi determinanti, che hanno permesso ai padroni di casa di prevalere per 15-12. “E’ stata una partita molto altalenante dove il pallino del gioco è passato spesso di mano tra le due formazioni - ha detto il tecnico Simone Buti -. Siamo stati bravi ad essere pazienti, quando gli emiliani sono riusciti ad imporre il loro gioco. Questo ci ha permesso di rimanere in partita arrivando al tie-break. A fare la differenza, soprattutto nei set persi, il primo ed il terzo, è stata la pressione esercitata al servizio dall’attaccante di banda Cassandra. Abbiamo sfiorato un’importante vittoria che ci è sfuggita veramente per poco. Questa prestazione deve però darci fiducia e motivarci, per proseguire in campionato, con maggior voglia di far bene”. A San Martino in Rio, il Gruppo Lupi ha lottato alla pari con i più titolati avversari, dimostrando di avere le carte in regola per ottenere la permanenza in B. Dopo aver perso nettamente il derby con Castelfranco, i pontederesi hanno colto il classico punto della speranza nel reggiano.

Lumini e soci restano al quart’ultimo posto con 18 punti, ma il loro intento, è quello di tenersi a contatto con una o due squadre che li precedono (Spezzanese con 19 punti e Cecina quota 22), per tirarsi fuori dalle zone a rischio della graduatoria quanto prima. Sabato prossimo il campionato osserverà un turno di sosta per le elezioni federali. Si tornerà in campo sabato 1 marzo quando al PalaMatteoli si presenterà la Inzani Parma. Questo confronto, contro un avversario che non farà alcuno sconto, dovrà fruttare i tre punti ai pontederesi.

