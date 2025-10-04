Volley serie B. A Bassano alle 19 l’ultimo test della 4 Torri di Pupo Dall’Olio

La 4 Torri sarà in campo oggi pomeriggio per l’ultima amichevole precampionato: alle 19 appuntamento a Bassano contro appunto il Bassano Volley, stessa categoria ma girone diverso (4 Torri nel girone D, veneti nel C). La squadra ferrarese arriva a quest’ultimo appuntamento forte delle buone prestazioni messe in campo nel quadrangolare di domenica scorsa e soprattutto nel test disputato l’altra sera contro Monselice. Contro quest’altra squadra del girone C è finita con una vittoria 3-0 (25-22, 25-22, 25-21), è stato disputato anche un quarto set che si è aggiudicato Monselice 25-18.

Queste le parole di coach Pupo Dall’Olio: "Pur avendo ancora qualche problemino fisico per qualcuno dei nostri, che è comprensibile arrivati a questo punto finale della preparazione, abbiamo disputato una buona partita che abbiamo controllato dall’inizio alla fine. Avendo già giocato contro Monselice la prima amichevole – continua Dall’Olio – posso dire che siamo migliorati. Dopo quella prima sfida chiesto maggiore continuità e maggiore continuità ho rilevato in questa seconda sfida". L’allenatore granata ritorna anche su quanto visto domenica scorsa nel Memorial Soriani: "Abbiamo disputato due buone partite nel torneo, pur giocando senza Ciardo e Dalmonte: il collaudo di giocatori che avevano giocato un po’ meno è stato positivo, ci sarà bisogno di tutti in un campionato lungo come quello di serie B. Non ci siamo sicuramente arresi in finale, ci siamo comportati molto bene. Vincendo la mattina contro una squadra di A3 e giocando alla pari con una squadra ben attrezzata sempre per quella categoria. Un responso positivo".