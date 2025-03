VollEY SERIE B. Ambra in Emilia per tornare a sorridere

Torna a giocare l’Ambra Cavallini Pontedera dopo la pausa di tutte le formazioni del girone B nello scorso weekend. Uno stop prezioso per cercare di recuperare le varie giocatrici assenti per influenza e malanni di stagione, ma anche per attendere il rientro di capitan Ambra Donati, schiacciatrice di punta del team di Bigicchi alle prese con un altro infortunio. In forse la sua presenza nella gara di stasera in programma alle 20.30 a Campagnola Emilia sul parquet del Tirabassi e Vezzali. Le emiliane sono in sesta posizione con 25 punti contro gli appena 12 delle pontederesi che occupano il penultimo piazzamento, ma nella gara di andata firmarono una piena vittoria casalinga. "Obiettivo essere pronti e lottare dando il massimo per vincere qualche partita per uscire dalla zona bassa della classifica" le parole di coach Alessandro Bigicchi alla vigilia di questo quarto turno del girone di ritorno.