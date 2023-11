Volley serie B. Arno a Foligno. Pontedera in casa

La capolista Arno Toscana Garden gioca oggi alle 18 a Foligno contro gli umbri di coach Provvedi. Avversari temibili soprattutto tra le mura amiche, con atleti come Scialò e Bucciarelli in grado di impensierire chiunque. Obiettivo dei castelfranchesi è quello di rispondere con determinazione, dimostrando la propria forza. A Pontedera (ore 18) il Gruppo Lupi non vorrà cedere per la terza volta consecutiva contro la pur quotata Sestese. Le ultime due sconfitte di fila, con Arno e Camaiore, hanno fatto scivolare la squadra del tecnico Marco Nuti al quarto posto a quota 15. Sestese terza con due punti in più. Al PalaParenti (ore 17) i Lupi, settimi a quota 10, vogliono tornare al successo imbavagliando il Camaiore di coach Sansonetti. Nelle file ospiti spicca la presenza dell’opposto Matteo Paoletti (41 anni) già in forza ai Lupi nel campionato di A2 2011-12. La sua fu una presenza che non lasciò traccia a Santa Croce. Alla lunga Paoletti perse il posto di titolare per mano di Leano Cetrullo. I biancorossi recuperano l’attaccante Gatto. Per lui una prova generale anche in vista del match di domani a Reggio Emilia, con la prima squadra.

M.L.