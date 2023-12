Volley serie B. Arno, c’è il big match. Gruppo Lupi attendono il Foligno. Santa Croce, buona occasione

E’ il gran giorno del big-match fra l’Arno Toscana Garden ed il Tuscania. Si gioca al PalaBagagli (ore 17,30) con tre soli punti che dividono le squadre più forti del girone F della serie B. Arno per la fuga e viterbesi per l’aggancio in vetta. Una delle due contendenti finirà al primo posto a fine stagione, per le altre consorelle non c’è alcuna speranza di primato. I castelfranchesi arrivano al confronto diretto sull’onda di dieci vittorie consecutive. I laziali hanno perso soltanto una volta in casa per mano dei Lupi. Tuscania vanta una certa tradizione con presenze in A2 e in A3 con un adeguato seguito di pubblico. Il principale problema è l’impianto da gioco, vecchio e angusto, che non permette al club di raccogliere quanto nelle proprie possibilità tecniche. A Castelfranco invece la risposta per i biancoverdi è fiacca nonostante la lunga tradizione pallavolistica e gli ottimi risultati dell’ultimo periodo. La società necessita di rinforzi per supportare l’appassionato presidente Andrea Volterrani, il quale ha più volte espresso la propria opinione sul futuro del club. Oggi pomeriggio alle 18, i pontederesi del Gruppo Lupi ricevono al PalaMatteoli il Foligno dell’allenatore Provvedi. I biancocelesti di Nuti sono decisi nel tornare alla vittoria dopo la sconfitta di sabato scorso a Livorno contro il Tomei. Le defezioni di Lumini e Lazzeroni si sono fatte sentire contro un avversario come sempre combattivo.

Chiuderanno la serata alle 21, in quel di Sansepolcro, i Lupi santacrocesi di coach Pagliai. E’ l’occasione buona per tornare a vincere, contro una delle due squadre più deboli del girone, attualmente con un solo punto all’attivo. Peggio degli aretini ha fatto Orte, ancora a zero. I Lupi hanno la possibilità di incamerare tre punti, staccandosi dalla terz’ultima piazza, cercando di risalire rapidamente la china.

Marco Lepri