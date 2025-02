Volley serie B. Arno-Codyeco, il derby. Gruppo Lupi, super sfida

L’Arno ci prova oggi alle 17,30 nel derby con la Codyeco Lupi. I biancoverdi (nella foto) della Toscana Garden vogliono la vittoria di prestigio contro la capolista. Un successo per dare ancor più lustro ad un soddisfacente campionato che vede la squadra di Piccinetti al nono posto con 22 punti nel carniere. La scorsa estate c’erano dei dubbi sul cammino di Berberi e compagni dopo le partenze eccellenti di Da Prato, Simoni e Nicotra ma la società si è fatta trovare pronta sul mercato, scegliendo prima di tutto un allenatore da combattimento come Piccinetti ed atleti pronti a recepire i suoi criteri. All’andata i Lupi si imposero per 3-0 ma ora la Toscana Garden si sente pronta a far suo il derby di ritorno contro la prima della classe. Questa guida la classifica (38 punti) con una lunghezza di vantaggio sul Camaiore e sa di non poter sbagliare per gestire il primato in solitaria. Anzi, la Codyeco vorrà incrementare il vantaggio sui versiliesi che oggi riposano. Questo è l’intento dei conciari, ai quali verrà chiesto di farsi trovare subito pronti. Il Gruppo Lupi Pontedera sarà impegnato oggi alle 17 alla Bombonera di San Martino in Rio contro i pericolosi reggiani. Partita disagevole che i biancocelesti di Simone Buti devono mettere a frutto per restare a contatto col Cecina, avversario diretto (per ora) nella lotta per non retrocedere. Le due squadre vogliono assicurarsi stabilmente la quint’ultima posizione per mantenere il posto in categoria. Il Gruppo Lupi dovrà disputare una gara votata alla pazienza ed al sacrificio.

Marco Lepri