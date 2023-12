VOLLEY SERIE B. Arno contro i Lupi la prova della verità. Pontedera a Livorno

Per la capolista Arno Toscana Garden arrivano le prove della verità. La prima domani (ore 17) al PalaParenti contro i Lupi e la seconda, tra una settimana al PalaBagagli con Tuscania, la principale antagonista dei castelfranchesi. Domani c’è il derby contro i biancorossi di Pagliai, ovverosia con i componenti la panchina della Kemas Lamipel, militante in A2. L’anno scorso i conciari si imposero per 3-1 e l’Arno dette l’impressione di subire psicologicamente il palasport intitolato a Giancarlo Parenti. I tanti ex biancorossi oggi in forza a Castelfranco, delusero le aspettative ed i santacrocesi ebbero vita facile. "Ricordiamo bene – dice coach Francesco Mattioli – la nostra ultima partita a Santa Croce e siamo pronti per riscattarci. I Lupi sono una squadra organizzata, con giovani atleti dotati di eccezionali capacità fisiche. Noi, dopo la vittoria di sabato scorso sui romani dell’Anguillara Sabazia, sappiamo di dover alzare il nostro livello di gioco, perché le prossime due gare contro i Lupi e Tuscania, richiederanno tutte le nostre qualità, unite ad una grande determinazione". I Lupi, decimi in graduatoria, con 10 punti all’attivo, proveranno a non pensare alla classifica, concentrandosi su un derby che potrebbe dare un nuovo indirizzo al loro campionato. I pontederesi del Gruppo Lupi saranno invece in trasferta a Livorno contro i vigili del fuoco Tomei. Fischio d’inizio alle 18,15. I biancocelesti hanno il desiderio di farsi un bel regalo di Natale, ottenendo un franco successo in casa dei labronici.

