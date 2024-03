VOLLEY SERIE B. Arno, serve prova gagliarda. Gruppo Lupi a Orte. E Santa Croce a Civita Castellana

Arno Toscana Garden in casa, Gruppo Lupi e Lupi in trasferta. Questi gli appuntamenti in programma in B nel fine settimana. Domani pomeriggio saranno i biancorossi di Santa Croce i primi a scendere in campo alle 17 a Civita Castellana. Mezz’ora dopo sarà la volta dei biancoverdi di Castelfranco e, alle 18 chiuderanno il cerchio i biancocelesti di Pontedera. Ma andiamo con ordine, procedendo secondo la posizione in classifica. I castelfranchesi di coach Mattioli sono stati agguantati in vetta (42 punti) dal Tuscania dopo la sconfitta per 3-2 a Camaiore. L’Arno non è piaciuto. Serve una prova gagliarda contro la Sestese, una tra le formazioni che hanno saputo rendere la vita dura a Nicotra e compagni. Michele Carmignani, Ceo del main sponsor Toscana Garden ha recentemente dichiarato: "Il potenziale dei nostri talentuosi atleti è ben superiore a quello espresso a Camaiore. Siamo ancora in testa e ci attendono altre partite emozionanti. Sono certo che i ragazzi sapranno rialzarsi, lottando per il successo". I pontederesi del Gruppo Lupi non avranno problemi, alle 18 ad imporsi a Orte, contro la penultima della classe per tornare alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive, con squadre di alta classifica. Biancocelesti sesti (27), intenzionati a fare tesoro delle ultime battute d’arresto per trovare le giuste soluzioni per riprendere il buon percorso intrapreso nel girone d’andata. Coach Nuti proporrà ancora Falaschi nel ruolo di libero o tornerà ad alternare Maggiorelli e Resegotti? Vedremo quale sarà la sua scelta. Anche Pagliai, tecnico dei Lupi (settimi con 26 punti) dovrà attuare le giuste mosse per non tornare a mani vuote dalla difficoltosa trasferta a Civita Castellana nel viterbese. Laziali quarti (32) ed abituati all’alta classifica. I conciari stanno marciando a pieno regime e sono reduci da ben sei vittorie consecutive.

Marco Lepri