Volley Serie B: battuto il cASCIA. Pallavolo Massa Carrara un debutto vincente

MASSA CARRARA

3

CASCIA PALLAVOLO

1

PALLAVOLO MASSA CARRARA: Rustighi, Mosca, Marini, Lazzeri, Briglia, Lucarelli, Passino, Pardi, Molini, Bibbiani, Georgiev, Nannini, Diridoni, Bacinelli. All. Cei.

GSD CASCIA PALLAVOLO: Marchi, Beghelli, Bevilacqua, Canenti, Conforti, Carcagni, Falorni, Scrollavezza, Pahor, Mancini, D’Isidoro, Sorrenti, Rizzo. All. Tardioli.

Arbitri: Francesca Massi e Benedetta Fibbi.

Parziali: 25-13, 17-25, 25-22, 25-18.

MASSA – Ritorno in serie B col botto per la Pallavolo Massa Carrara che ha superato di slancio i perugini del Cascia. Primo set a senso unico con gli apuani subito avanti 6-1 e poi capaci di allungare 16-7 e vincere a 13. Nel secondo parziale sono stati gli umbri a partire sopra (7-3). Massa si è avvicinata (13-15) ma ha riperso contatto e finito per perdere a 17. Decisivo per le sorti del match si è rivelato così il terzo set che ha visto un iniziale equilibro e poi un vantaggio prolungato degli ospiti raggiunti solo sul 17 pari. Nel finale è arrivato il sorpasso e l’allungo dei ragazzi di Cei. Sull’onda dell’entusiasmo la squadra apuana nel quarto parziale ha preso il sopravvento andando in fuga (13-9 e 22-16) per poi procurarsi ben 7 match-ball con chiusura a 18.

"Una è andata – ha commentato il coach Luca Cei –. Non era semplice e sono contento perché avevamo molti esordienti e fra l’altro c’era da fare i conti anche con l’assenza di Lucarelli. I ragazzi sono stati bravi a rompere l’emozione del debutto. Siamo partiti subito bene, abbiamo fatto una partita di livello. Nel terzo set abbiamo avuto una grandissima reazione quando sembravano averlo in mano loro. I ragazzi si sono impegnati al massimo senza mai mollare. Siamo coscienti di avere qualche limite ma cercheremo di colmarlo. Andiamo avanti sabato dopo sabato senza pensare alla classifica".

Gianluca Bondielli