Volley serie b. Biauto Jumboffice stop. Pontedera d’autorità

Biauto Jumboffice 1Gruppo Lupi Pontedera 3

SESTESE: Del Campo 2, Catalano 14, Della Volpe 18, Giacomelli 10, Giampietri 2, Braito 2, Bruni 3, Corti 1, Marchi, Carminati L., Pavesi. All. Marchi.PONTEDERA: Miglietta 5, Pozza 12, Bergoli 12, Pantalei 6, Borghi 16, Menichini 7, Lazzeri, Barbone, Lusori, Taliani L., Capponi. All. Bulleri.

Arbitri: Crivellente e Ferrara.Parziali: 25-17, 17-25, 20-25, 19-25.

I Lupi di Pontedera espugnano il campo della Sestese al termine di una gara che ha visto gli ospiti essere maggiormente continui nel rendimento, commettendo, inoltre, meno errori degli antagonisti. La Biauto Jumboffice ha vinto nettamente il primo set, ma, poi, ha dovuto progressivamente cedere il passo agli ospiti, capaci d’imporsi in quattro set. Una battuta d’arresto che non pregiudica il cammino della compagine di Sesto Fiorentino nel selettivo campionato di Serie B, dato che siamo veramente alle battute iniziali, ma occorrerà fare tesoro dei problemi riscontrati con i pisani per preparare al meglio l’insidiosa trasferta in calendario domenica prossima a Camaiore.

Ma. Fi.