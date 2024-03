VOLLEY SERIE B. Big match per Santa Croce. Arno, occasione a Prato. Pontedera, turno facile

Il match clou di giornata è quello del PalaParenti fra i Lupi ed il Tuscania, alle 17, con i viterbesi primi in classifica (43) insieme all’Arno. Le due squadre sono pari in tutto dopo 17 gare disputate: 14 vittorie a testa e tre sconfitte ciascuno. I biancorossi sono ottavi (26) in virtù di 10 vittorie e 7 sconfitte, di cui l’ultima subìta a Civita Castellana, sempre nel viterbese. Con Tuscania è un confronto da cui i conciari non vogliono uscire a mani vuote. La concorrenza è notevole per sfuggire alla retrocessione, vecchio argomento di cui è sempre lecito parlare. Nel girone F del campionato di B militano 14 squadre. Ben cinque di queste retrocederanno; è prevista un’ecatombe di delusi a fine stagione. Lottano almeno sei squadre, Lupi compresi. All’andata i ragazzi di Pagliai si imposero per 3-1 a Tuscania sorprendendo i laziali. Questi sono reduci dal tonfo interno con Anguillara Sabazia. Oggi nessuno vorrà sbagliare, la gara è determinante per tutti.

Stesso discorso per l’Arno, di scena a Prato alle ore 18. La compagine sponsorizzata dalla Toscana Garden ha segnato il passo, sette giorni fa, in casa contro la Sestese dello schiacciatore Della Volpe, figlio d’arte, anch’egli dotato di buona tecnica individuale come il padre Raimondo. Prato è con l’acqua alla gola e fa parte del gruppetto, delle sei formazioni, che dovranno evitare la retrocessione in C. Già condannate Sansepolcro ed Orte. Chi deve toglierci le gambe sono: Camaiore, Santa Croce, Anguillara Sabazia, Foligno, Livorno e Prato. L’Arno sta attraversando un momento poco brillante e deve tornare a vincere dopo due sconfitte al quinto set, con solo due punti conquistati di recente. Stesso discorso anche per il Gruppo Lupi Pontedera che ospita un Sansepolcro già condannato, squadra al penultimo posto: solo 4 punti. Si gioca alle 18 al PalaMatteoli; è come un allenamento.

Marco Lepri