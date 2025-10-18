Volley Serie B, C e D. La Fos cerca il riscatto. L’ICaRe vuole il bis

Ancora un turno senza Serie D femminile, ma con tutte le altre squadre in campo oggi. Con l’avvio della A3 e della D femminile, dal prossimo week-end tutti e trenta i club reggiani saranno scesi in campo.

SERIE B. Praticamente un derby a Fiorano alle 17 tra la locale Spezzanese (3) e il Mo.Re Volley (3), società che unisce forze di Reggio e Modena.

SERIE B1. La Tirabassi & Vezzali (2) debutta tra le mura amiche affrontando Ostiano (3) a Campagnola alle 18. Gara non semplice per le ragazze di Davide Baraldi, alle prese con alcuni infortuni. Ostiano, infatti, già l’anno scorso raggiunse i play-off e quest’anno non ha cambiato gli obiettivi, inserendo anche giocatrici di A2. Gara a ingresso libero e trasmessa sul sito youtube della società reggiana.

La Fos Centro Volley Reggiano (0) ha avuto un brutto impatto con la categoria e oggi affronta una trasferta che potrebbe essere più indicativa sulle condizioni della squadra, giocando a Riccione (0). "Sapevamo che quest’anno sarebbe stato difficile – dice il presidente Giuliano Bassoli – abbiamo perso un set a 15 e lavoreremo per evitare che questa cosa si ripeta. Abbiamo ancora tanto da migliorare, proviamo a farlo da subito".

SERIE B2. La ICaRe Cavriago (3) ha invece iniziato vincendo e oggi affronta la prima trasferta del campionato rendendo visita alle 21 ai Diavoli Rosa di Brugherio (3) che a loro volta hanno vinto all’esordio sempre 3 a 1 ma in trasferta. "Non c’è un fondamentale che ha più importanza degli altri – dice coach Marco Scaltriti - solitamente le squadre giovani come Brugherio hanno come caratteristiche principali la battuta e attacchi potenti, quindi dovremo tenere in ricezione e avere tanta pazienza e voglia di difendere".

SERIE C. Tra i maschi, Fiorano-Scandiano alle 18,30, Cavezzo-San Martino alle 19, Vigili del Fuoco-Busseto alle 20,30, Everton-Mondial Carpi alle 21.

Tra le ragazze, sei gare a orari tutti differenti: alle 17 apre Ama San Martino-Piacevolley; alle 17,30 alla Rinaldini, Everton-San Polo Torrile; alle 18,30 Mondial Carpi-Poliespanse Nutristar Correggio; alle 19 Emmezeta Piacenza-L’Arena Montecchio; alle 19,30 in campo, a Moglia, Renusi Campagnola-Saturno Guastalla; alle 21 Reggio Revisioni Rubierese-DM VAP Piacenza.

SERIE D. Girone A, alle 17 Energy Parma-Gazze Cavriago; alle 18 Busseto-Bassa Reggiana Volley; alle 20,30 derby tra Terre Matildiche Quattro Castella-Naytes Vaneton Reggio; nel girone B, alle 17,30 Mirandola-fabbrico, alle 19,45 Universal Carpi-Mo.Re Volley.

Claudio Lavaggi