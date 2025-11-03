Volley Serie B, C, D. Disco rosso per la Mo.Re. La Tirabassi vince bene

Questa volta fa un passo indietro la Serie B, con solo 4 punti ottenuti su 12 a disposizione.

SERIE B. Non era una trasferta facile, quella di Scanzorosciate per la Mo.Re Volley che comunque combatte finendo però sconfitta 3 a 2 (25-20 25-19 23-25 23-25 15-11).

SERIE B1. La Tirabassi & Vezzali vince bene con il San Giorgio Piacentino: finisce 3 a 1 (25-23 25-19 23-25 25-23) una gara discretamente equilibrata. Ora le ragazze di Davide Baraldi sono seconde, dietro alla sola mitica Teodora Ravenna, società decaduta negli anni che vanta in bacheca 11 scudetti, 6 Coppe Italia, 2 Champions e un mondiale per club. Disco rosso per la Fos Cvr, kappao a Castelmaggiore: vincono le locali 3 a 0 (22, 19, 22) e per le reggiane di Ghibaudi c’è un equilibrio da ritrovare. Soprattutto nella ricezione, dove cede troppo alle bolognesi.

SERIE B2. Anche la ICaRe inizia a sentire le prime difficoltà della stagione, perdendo la vetta della graduatoria e la gara esterna contro il Modena. Le canarine s’impongono 3 a 1 (25-19 25-22 22-25 25-21).

SERIE C. Tra i maschi, Busseto-Scandiano 3-0 (25-23 25-18 25-22), RCL Bastiglia-Ama San Martino 2-3 (25-19 16-25 13-25 25-19 12-15), Vigili del Fuoco-Univolley Carpi 3-0 (25-18 25-20 25-22), Bluenergy Pc-Everton 1-3 (21-25 25-22 30-32 22-25). I Vigili sono secondi.

Tra le ragazze, Saturno Guastalla-Piace Volley Pc 3-0 (25-23 26-24 25-17), Stadium Mirandola-L’Arena 3-0 (25-20 25-18 25-17), Renusi Moglia Campagnola-Vap Pc 3-0 (26-24 25-17 25-19), Noceto-Poliespanse Nutristar Correggio 1-3 (22-25 18-25 26-24 20-25), Ama San Martino-Reggiorevisioni Rubierese2-3 (25-22 22-25 24-26 25-15 13-15). Guastalla di Vezzadini è prima.

SERIE D. Tra i maschi, girone A, Gazze Cavriago-Caorso 2-3 (22-25 25-18 21-25 25-22 13-15), Vaneton Interclays-Baganzola 3-0 (25-21 25-22 25-23), Terre Matildiche-Collecchio 1-3 (16-25 14-25 25-11 22-25), Audax Parma-Bassa Reggiana Volley 3-0 (25-20 25-15 25-22), Parma-Pieve Volley 3-2 (20-25 15-25 25-22 25-22 15-12). Nel girone B, Quivolley-Mo.Re Volley 0-3 (15-25 17-25 24-26), Cavezzo-Fabbrico 0-3 (21-25 23-25 21-25). Fabbrico è capolista.

Tra le ragazze, girone A, S.C. Parma-Jovi 3-2 (21-25 27-25 25-15 18-25 15-12). Nel girone B, ICaRe-Casalgrande 3-2 (20-25 17-25 25-23 25-21 15-9), Fortlan-Montale 3-0 (25-15 25-21 25-19), L’Arena-Truzzi 1-3 (19-25 25-23 23-25 22-25), Vignola-Roteglia 0-3 (20-25 20-25 23-25), Ama-Cavezzo 1-3 (25-27 13-25 25-16 19-25). Roteglia è prima.

Claudio Lavaggi