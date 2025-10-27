Volley Serie B, C, D. MoRe super, Fos Cvr tritatutto Tirabassi: exploit in trasferta
Turno di volley favorevole alle reggiane e in particolare alle quattro di Serie B che conquistano 12 punti su 12 disponibili.
SERIE B. La MoRe Volley impiega un set a mettere a fuoco gli avversari del Vero Volley Monza: perde il primo a 23 e poi chiude 3 a 1 (23-25 25-11 25-22 25-23).
SERIE B1. Fos Cvr tritatutto, con un netto 3 a 0 (16, 19, 22) ai danni delle giovani di Scandicci. In pratica non c’è partita, 13 punti per Brunfranco, 10 per Spagnuolo. Anche la Tirabassi & Vezzali vince bene (in trasferta), lasciando solo un set alla Moma Anderlini Modena: 25-14 25-18 25-19 18-25.
SERIE B2. Pol ICaRe rullo compressore, con un successo molto tirato nei parziali, nonostante il 3 a 0: si combatte sempre, sul 26-24, ancora 26-24 e 25-23 che vale il primo posto in classifica a punteggio pieno, assieme ad altre tre formazioni emiliane.
SERIE C. Tra i maschi, Everton-Mirandola 3-1 (16-25 25-21 26-24 25-18), Volley Scandiano-Bastiglia 2-3 (19-25 25-20 22-25 25-21 9-15). Al tie break va il derby di San Martino: Ama-Vigili del Fuoco Marconi con un 3 a 2, ma a parziali medio-bassi: 25-21 16-25 25-16 15-25 15-13.
Tra le ragazze, StadiumMirandola-Saturno Guastalla 1-3 (24-26 27-25 19-25 22-25), Everton-Reggiorevisioni Rubierese 0-3 (22, 17, 24), L’Arena-Renusi MogliaCampagnola 1-3 (23-25 25-23 18-25 20-25), Poliespanse Nutristar Correggio-Ama San Martino 3-2 (24-26 22-25 25-18 25-20 15-11).
SERIE D. Tra i maschi, girone A, Naytes Vaneton Interclays-Gazze Cavriago 3-1 (25-16 25-18 23-25 25-19), Busseto-Pieve 0-3 (19-25 20-25 20-25), Caorso-Terre Matildiche 3-0 (17, 17, 23), BRV-Bluenergy Pc 0-3 (16, 17, 21).
Nel girone B, Fabbrico-Univolley Carpi 3-2 (25-23 20-25 24-26 25-16 15-11), Mo.Re Volley-Cavezzo 2-3 (17-25 25-13 22-25 25-17 8-15). Tra le ragazze, girone A: Jovi-Rivergaro 1-3 (16-25 22-25 26-24 22-25). Nel girone B, Virtus Casalgrande-Fortlan Dibi Mentani 3-2 (25-18 20-25 18-25 25-18 15-10), Roteglia Groupama-Maritain Modena 3-0 (9, 13, 12), Artiglio-Ama San Martino 3-1 (25-21 22-25 25-14 25-16), Cavezzo-L’Arena 3-0 (18, 23, 19), Truzzi-ICaRe 3-1 (29-27 24-26 25-10 25-18).
c.l.
