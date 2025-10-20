Volley Serie B, C e D. Fos, bagno di gioia in riviera. Disco rosso per la Mo.Re

Nella Serie B di pallavolo, molto bene le ragazze reggiane che fanno addirittura l’en plein, stop per i maschi della mista Modena-Reggio.

SERIE B. Disco rosso infatti per la Mo.Re volley: a Fiorano vince la Spezzanese 3-1 (25-21 25-16 23-25 25-16).

SERIE B1. Riccione-Fos Cvr 1-3 (25-18 23-25 25-27 22-25) con le reggiane che perdono il primo set e poi lottano punto a punto, vincendo gli altri tre e ottenendo la prima vittoria stagionale. Spiccano i 20 punti di Benedetti e i 18 di Brunfranco. Fos CVR di coach Ghibaudi: Migliore 4, Cioni (L), Spagnuolo 11, Moiran 10, Balconati 2, Maggiali 10, Brunfranco 18, Benedetti 20. Non entrate: Ronzoni (L), Odorici, Rossi, Boni, Ferrari.

La Tirabassi & Vezzali fa soffrire i suoi fans, ma alla fine vince 3 a 2 (16-25 25-21 21-25 25-22 17-15) con Ostiano. La truppa di Baraldi ha giocato a corrente alternata: perdeva il decisivo tie-break 9-14 ma, credendoci sino alla fine, ha ribaltato il parziale sino al 15-14 per poi vincere ai vantaggi. Capovolgimenti di questo tipo sono davvero rari in qualsiasi campionato.

SERIE B2. Continua la marcia della Pol. ICaRe Cavriago che espugna Brugherio: Diavoli Rosa-ICaRe 1-3 (16-25 25-20 18-25 11-25) con una partita tutto in crescendo. La iCaRe di coach Scaltriti con Canale 1, Cristofaro 4, Fava 11, Bortolamedi 16, Colleoni 13, Zoppi 13, Solieri (L), Bigi 8, Memoli. N. e.: Brandi L., Vergalli, Saccani. Ovviamente la classifica sorride con un primo posto condiviso con altre tre formazioni emiliane.

SERIE C. Tra i maschi, Everton-Mondial Carpi 3-2 (25-16 25-27 17-25 25-23 18-16), Vigili del Fuoco-Busseto 3-1 (25-20 25-15 14-25 25-10), Fiorano-Scandiano 3-1 (22-25 25-15 25-22 25-20), Cavezzo-Ama San Martino 3-0 (29-27 25-17 25-23).

Tra le ragazze, disastro totale, si salva solo Guastalla nel derby. Everton-San Polo 1-3 (23-25 25-23 24-26 17-25), Reggiorevisioni Rubierese-Vap Piacenza 1-3 (11-25 21-25 25-19 12-25), Renusi-Moglia/Campagnola-Saturno Guastalla 0-3 (16-25 19-25 25-27), Ama San Martino-Piace Volley0-3 (23-25 23-25 18-25), Emmezeta Piacenza-L’Arena 3-1 (25-20 25-22 12-25 25-23), Mondial Carpi-Poliespanse Nutristar Correggio 3-0 (25-16 25-20 25-20).

D MASCHILE. Nel girone A, Busseto-Bassa Reggiana Volley 0-3 (12-25 20-25 12-25), Terre Matildiche-Naytes Vaneton Interclays 0-3 (19-25 11-25 15-25), Pieve-Libertas Steriltom Pc 0-3 (19-25 20-25 22-25), Energy Parma-Gazze Cavriago 3-0 (25-23 25-13 27-25). Nel girone B, Mirandola-Fabbrico 0-3 (20-25 21-25 20-25), Univolley Carpi-Mo.Re Volley 3-0 (25-19 25-22 25-21).

Claudio Lavaggi