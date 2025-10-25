Volley Serie B, C e D. Gara ostica per il Mo.Re. Fos Cvr contro Scandicci

Con questo week-end ripartono tutti i campionati di volley sino alla Serie D che presenta ora anche le formazioni femminili. Nel panorama provinciale abbiamo 30 squadre reggiane, comprese la Conad di A3, le due formazioni miste del Mo.Re Volley, iscritte in Serie B e D maschile, oltre alla mista Campagnola-Moglia di C femminile.

SERIE B. Stasera alle 20 al Pala Anderlini campo B di Modena il Mo.Re Volley (3) affronta il Verovolley Monza (6) in una partita piuttosto complicata.

SERIE B1. La Tirabassi & Vezzali (4) gioca anch’essa al PalaAnderlini alle 20, ma sul campo principale: l’avversaria è la Moma Modena (3), altra formazione da non sottovalutare specialmente tra le mura amiche. Numerose le giocatrici di Campagnola passate dal vivaio modenese, come Mescoli, Migliorini, Secciani, Aluigi e Ndiaye. Il Fos Cvr (3), forte dei tre punti di Riccione, torna in casa alle 20 contro Scandicci (3); le reggiane di fatto sono neo promosse e davvero poche saranno le partite facili.

SERIE B2. Torna davanti al pubblico di casa la ICaRre (6) che alle 18,30 al Pala AEB ospita la Vtb Bologna che ha 3 punti in classifica ed è squadra esperta.

SERIE C. Tra i maschi, bel derby che ricorda quelli di B1 dell’anno scorso, alle 18,30 a San Martino tra Ama e Vigili del Fuoco. Everton-Mirandola si gioca alle 21 alla Rinaldini. Tra le ragazze, i derby si sprecano: alle 17 si inizia con Poliespanse Nutristar Correggio-San Martino; alle 17,30, Everton-Reggio Revisioni Rubierese, alle 19,30 a Calerno, L’Arena-Renusi Campagnola Moglia. Solo la Saturno Guastalla esce dalla provincia, a Mirandola dalle 18.

SERIE D. Tra i maschi, girone A, BRV-Bluenergy Piacenza alle 20,30 a Luzzara, Busseto-Pieve alle 18. Girone B, Mo.Re Volley-Cavezzo alle 17 al PalaAnderlini B; Fabbrico-Univolley Carpi alle 18. Le ragazze sono al debutto stagionale. Nel girone B, Truzzi-ICaRe Cavriago alle 18 a Poggiorusco, Virtus Casalgrande-Vaneton Fortlan DiBi Mentani alle 20, Cavezzo-L’Arena Montecchio alle 18,30. Esordio assoluto in Serie D per la ICaRe Cavriago dell’esperto coach Claudio Cattani. La società di Cavriago, infatti, l’anno scorso era in Prima Divisione, mentre quest’anno ha fatto irruzione in B2 e D. Queste le ragazze della prima: le centrali Aurora Tubertini, Federica Tosi, Camilla Bisterzo, Federica Corradini; le palleggiatrici Benedetta Giusti, Emily Mazzocchi; gli opposti Nicole Ferretti e Marta Giusti; le bande Sara Moscatelli e Giulia Branchi; i liberi Silvia Manghi e Aurora Valcavi. Secondi allenatori: Nicole Dallaglio e Cristian Pizzarelli.