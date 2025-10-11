Volley Serie B, C e D: prima giornata dei campionati nazionali e regionali. A Rivalta il big match tra Fos e Valdarno

Prima giornata dei campionati di volley nazionali e regionali, con l’anticipo non troppo fortunato della Naytes Vaneton Interclays che nel campionato di Serie D maschile ha perso in casa dall’Audax Parma 1-3 (25-20 22-25 15-25 21-25). Oggi partono tutti gli altri tornei, con la sola esclusione della Serie D femminile che avendo tanti gironi formati da un numero inferiore di squadre, prenderà il via tra due settimane.

SERIE B1. La gara clou di tutta la giornata è stasera alle 20 al PalaRivalta tra la Fos CVR e Valdarno, squadra di una certa esperienza. Le reggiane di Andrea Ghibaudi hanno disputato un buon pre-campionato e vogliono partire con il piede giusto; la Tirabassi & Vezzali di Davide Baraldi, che per ampliare la rosa nei giorni scorsi ha ingaggiato la 31enne centrale Sara Reverberi, gioca domani alle 17,30 a Cesena.

SERIE B. Il MoRe Volley, che gioca a Modena con la matricola del Tricolore Reggio, stasera alle 21 al PalaAnderlini ospita Soliera. Il tecnico del Mo.Re Volley è Riccardo Not.

SERIE B2. Scocca l’ora del debutto assoluto nei campionati nazionali per la Polisportiva ICaRe che alle 18,30 al PalaAEB di Cavriago ospita il Galaxy Collecchio: "Arriviamo all’esordio dopo una lunga preparazione - dice il tecnico Marco Scaltriti - e c’è tanta voglia di giocare. Sarà importante vincere il confronto battuta-ricezione e fare bene nel muro difesa". La ICaRe, come noto, l’anno scorso giocava in 1ª Divisione; poi ha rilevato un il titolo di B2, ingaggiando diverse giocatrici, l’anno scorso in forza all’Arbor.

SERIE C. Tra i maschi, Ama San Martino-Bluenergy Piacenza alle 18,30; Inzani-Everton a Parma alle 18. Tra le ragazze, spicca il derby alle 17 a Correggio tra la Poliespanse Nutristar e l’Everton; sempre alle 17, l’Ama San Martino gioca in casa della Vap Piacenza. Alle 18,30, Saturno Guastalla-Noceto, alle 19 a San Polo Torrile scende in campo la Reggio Revisioni Rubierese, mentre la Renusi Moglia Campagnola è sul parquet piacentino della Piacevolley. Alle 19,30, infine, a Calerno, ecco L’Arena Montecchio contro la Mondial Carpi.

SERIE D. Solo maschile come detto; nel girone A, alle 20,30 c’è un altro derby, quello tra la Bassa Reggiana Volley e Pieve. Gazze Cavriago-Terre Matildiche si gioca alle 21 alla palestra Rodari. Nel girone B, infine, entrambe alle 18, in campo Mo.Re Volley contro Anderlini Modena e Fabbrico contro Montale.

Claudio Lavaggi