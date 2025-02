Volley Serie B, C e D: i Vigili del Fuoco affondano a Cecina. Altra prova convincente della Tirabassi & Vezzali. L’Ama perde il derby con il Sassuolo

Luci e ombre nei campionati di Serie B di volley, con l’Ama che cade in casa e con le ragazze di Campagnola e del Cvr che spazzano via le relative avversarie. SERIE B. L’Ama San Martino perde il derby con la Kerakoll Sassuolo 0 a 3 (25, 19, 20) dopo essere stata in vantaggio 22 a 16 nel primo set, poi buttato alle ortiche. Cecina-Vigili del Fuoco Marconi 3-1 (25-23 25-23 27-29 25-19).

SERIE B1. Un’altra prova convincente della Tirabassi & Vezzali che fa il suo derby contro la Moma Anderlini Modena, vincendo 3 a 0 (20, 21,20) con l’arrivo del nuovo palleggiatore che sta dando i suoi frutti. Bene anche la Giusto Spirito Rubierese che supera Pontedera 3 a 1 (25-22 26-24 23-25 25-14).

SERIE B2. La Fos Cvr mantiene il secondo posto battendo il Massavolley 3 a 0 (14, 14, 24); fatica l’Arbor Interclays che supera 3 a 2 (25-16 21-25 25-12 22-25 15-13) Potenza Picena. Disco rosso casalingo, 0 a 3 (18, 17, 12), per l’Ama San Martino in casa contro Filottrano.

SERIE C. Disastro tra i maschi: Fides Modena-Fabbrico 3-1 (9-25 25-13 26-24 25-20), Mo.Re Volley-Rcl Bastiglia 1-3 (25-27 25-23 21-25 25-27); Bluenergy Pc-Ama San Martino 3-2 (18-25 19-25 25-21 26-24 15-8). Le ragazze sorridono a metà: Cus Parma-Poliespanse Nutristar Correggio 3-1 (25-17 23-25 25-19 25-11), Circolo Minerva Pr-Everton 3-0 (25-18 25-15 25-22), Saturno Guastalla-Noceto 3-0 (19, 17, 16), Rubierese-San Polo Parma 3-0 (26, 24, 23).

SERIE D. Tra i maschi, bilancio positivo nel girone A: Naytes Vaneton Interclays-Energy U17 Parma 3-0 (23, 17, 21), Busseto-Pieve 3-0 (15, 24, 27), Psn Piacenza-Everton 0-3, con tre "pazzeschi" set ai vantaggi, 26-28, 30-32 e 28-30. Scandiano-Soragna 3-1 (25-16 25-22 21-25 25-23).

Nel girone B il derby è della Bassa Reggiana Volley che supera a domicilio la San Marco Matrix 3 a 0 (17, 19, 14).

Nel girone C, Pietro Pezzi Ravenna-Mo.Re Volley 3-0 (22, 20, 23).

Tra le ragazze, girone A, zero punti: Vaneton Limpia Mentani-Borgovolley Parma 0-3 (16, 14, 19), San Paolo Piacenza-Jovi 3-1 (11-25 25-23 25-21 26-24), Pol. Coop Parma-L’Arena 3-0 (20, 30, 23).

Meglio, ma non di molto, il girone B: Everton-Ama San Martino 0-3 (20, 10, 21), Renusi Moglia-Campagnola-Moma Anderlini Modena 3-0 (17, 16, 14), Castelnuovo Rangone-Fortlan Dibi Mentani 3-1 (25-22 25-17 15-25 25-18), Virtus Casalgrande-Frignano 1-3 (25-14 19-25 9-25 25-27).

Claudio Lavaggi