Volley Serie B, C e D: gara proibitiva per i Vigili del Fuoco impegnati a Genova contro il Cus. L’Ama ospita il Cecina. Partite in salita per Campagnola e Rubierese

Tutte in campo, oggi, le squadre di volley dei campionati nazionali e regionali, al netto di alcuni anticipi giocati in settimana.

SERIE B. Si attendono conferme dall’Ama San Martino (37) impegnata in casa alle 17 contro il Cecina (22). Per i Vigili del Fuoco Marconi (15) di partite facili quest’anno non ce ne sono e men che meno la trasferta odierna a Genova alle 18 contro il Cus (37).

SERIE B1. Grandi avversarie per le due reggiane. La Tirabassi & Vezzali (31) gioca a Campagnola alle 18 contro il Valdarno (40); più complicata ancora la trasferta della Giusto Spirito Rubierese (26) sul parquet modenese di via Corassori contro il Volley Modena (41).

SERIE B2. Tutte emiliano-romagnole, per le nostre tre reggiane. Alle 19 alla Moro l’Arbor Interclays (41) attende Cervia (23); gara non facile anche per la Fos Cvr, seconda a 47, in odor di play-off e fors’anche di primo posto, che per le 20,30 attende a Rivalta il Progresso Castelmaggiore (34). Addirittura proibitivo l’incontro casalingo dell’Ama San Martino (10), alle 21 contro la capolista Zerosystem San Damaso (50). Il Cvr, per salire, deve recuperare tre punti proprio a San Damaso, con un finale di campionato al calor bianco, visto che l’ultima gara è proprio CVR-San Damaso il 10 maggio.

SERIE C. Tra i maschi, alle 18, Fabbrico (21) contro la capolista Soliera (53); alle 21 a Parma, Inzani (17)-MoRe Volley (38), riposa l’Ama. Tra le ragazze, Everton (31)-Volley Modena (24) alle 17 alla Rinaldini; Poliespanse Nutristar Correggio (42)-Emmezeta Piacenza (23) alle 17; Rubierese (19) ancora contro una capolista, il Circolo Minerva Parma (54) alle 21.

SERIE D. Girone A maschile: Pieve-Naytes Vaneton 3-1 (25-22 22-25 25-20 25-21); super scontro al vertice a 52 punti, tra Busseto e Scandiano alle 18. Nel girone C, alle 18 a Modena, MoRe Volley (21)-San Marino (28). Tra le ragazze, girone B, Castelnuovo Rangone-Everton 3-0 (13, 22, 19); derby a Casalgrande alle 20 tra Virtus (12) e Ama San Martino (32); Maranello (33)-Renusi Campagnola (45) alle 19, mentre Fortlan Dibi (25)-Fiorano (29) si gioca lunedì alle 21,30 alla Pertini.

CONVOCAZIONI. Al centro di qualificazione nazionale che si tiene martedì 1 aprile a San Pietro in Casale (Bo) sono state convocate due atlete reggiane classe 2010, Alessia Vecchi della Rubierese e Michelle Pioli dell’Arena Montecchio.

Claudio Lavaggi