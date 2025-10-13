Volley Serie B, C e D. La Tirabassi parte bene. Tonfo interno per la Fos

Sono iniziati i campionati di pallavolo che a pieno regime vedranno ben 30 squadre reggiane impegnate dalla Serie A, alla B, C e D.

SERIE B1. Parte col piede giusto la Tirabassi & Vezzali Campagnola che s’impone sul parquet di Cesena per 3 a 2 (25-21 14-25 26-24 26-28 15-9); ovviamente fondamentale il successo del terzo set che ha portato al quarto molto combattuto e poi al tie break vittorioso. Non bene la Fos Cvr che perde in casa dal Valdarno 0-3 (11-25 19-25 15-25), dimostrando limiti anche di affiatamento. Molto forti le ospiti del Valdarno (basti guardare i parziali) che sono candidate a vincere il campionato. Fos CVR con Migliore 5, Cioni (L), Moiran 4, Balconati 2, Maggiali 5, Brunfranco 7, Benedetti 8. Non entrate: Ronzoni (L), Odorici, Rossi, Spagnuolo, Boni, Ferrari. All. Ghibaudi.

SERIE B MASCHILE. MoRe Volley-Soliera 3-0 (22, 21, 20).

SERIE B2. Anche la grande novità del volley reggiano che debuttava nei campionati nazionali dopo l’acquisto del titolo (l’anno scorso era in 1ª Divisione), vince e convince: Pol. ICaRe-Galaxy Collecchio 3-1 (25-12, 20-25, 25-14, 25-17). Pol. ICaRe: Canale 3, Cristofaro 10, Fava A. 9, Bortolamedi 20, Colleoni 11, Brandi L. 1, Solieri (L), Zoppi 6, Bigi 8, Memoli, Vergalli. N.e.: Saccani. All. Scaltriti.

SERIE C. Inzani Pr-Everton 3-1 (25-16 22-25 25-20 25-23), Volley Scandiano-Vigili del Fuoco 1-3 (23-25 20-25 27-25 14-25), Ama San Martino-Bluenergy Pc 3-0 (25-11 27-25 25-17). Tra le ragazze, San Polo-Reggiorevisioni Rubierese 3-0 (25-16 25-20 25-11), Vap Piacenza-Ama San Martino 1-3 (21-25 25-19 20-25 18-25) e poi quattro partite-fiume da oltre due ore e mezzo di gioco, conclusesi con grande equilibrio e con due tie-break ai vantaggi: Saturno Guastalla-Noceto 3-2 (26-24 26-28 25-23 23-25 15-13); Poliespanse Nutristar Correggio-Everton 3-2 (25-15 25-15 20-25 18-25 20-18); Piacevolley-Renusi Moglia/Campagnola 3-2 (25-21 19-25 25-15 23-25 15-12), L’Arena Montecchio- Mondial Carpi 3-2 (25-23 25-22 21-25 17-25 16-14).

SERIE D MASCHILE. Girone A: Bassa Reggiana Volley-Pieve 1-3 (25-22 21-25 22-25 16-25), Gazze Cavriago-Terre Matildiche 3-0 (25-18 25-17 25-14), Naytes Vaneton Interclays-Audax Parma 1-3 (25-20 22-25 15-25 21-25). Nel girone B: Mo.Re Volley-Anderlini 3-2 (25-18 25-16 20-25 17-25 15-10), Fabbrico-Montale 3-0 (25-10 25-11 25-14). La Serie D femminile inizierà invece l’ultimo week-end del mese.

Claudio Lavaggi