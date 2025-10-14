Volley serie B, C e D maschile e femminile. Giornata amara per P.Pezzi e Cervia. Un punto per l’Orbite Ravenna
Non è certo il debutto che sperano molte formazioni ravennati, nei campionati di serie B, C e D maschili e femminili: tuttavia alcune squadre lottano a lungo per conquistare il miglior risultato possibile. Amara la prima casalinga della nuova formazione Consar Pietro Pezzi Ravenna nel girone D di serie B maschile: al PalaCosta la Libertas Osimo passeggia, vincendo 3-0 (25-19, 25-19, 25-17) con i romagnoli che subiscono oltremisura il top scorer marchigiano, Ferrini. Serie B amara anche in campo femminile anche se a Pisignano My Mech Cervia-Omac Active termina 2-3 (25-21, 18-25, 25-22, 10-25, 9-15), consentendo alle adriatiche di conquistare almeno 1 punto contro le aretine di Pratovecchio Stia.
Non è fortunato neppure il debutto casalingo della Fenix Faenza, superata 1-3 (23-25, 17-25, 25-22, 23-25) al PalaBubani dalle marchigiane del Filottrano. Pure la serie C maschile riserva qualche dispiacere di troppo. Al PalaCosta la Pietro Pezzi (foto) perde il derby romagnolo contro Romagna Banca Bellaria: 1-3 (22-25, 18-25, 25-17, 20-25). Un set davvero ben giocato, il terzo, per il resto qualche difficoltà di troppo per i ravennati. L’Orbite Ravenna, invece, torna con 1 punto da Formigine dove ha perso 3-2 (25-23, 25-23, 22-25, 23-25, 15-10) contro il Corlo Hidra, rimontando da 0-2 ma non riuscendo a completare l’opera al tiebreak. Un sorriso per le ravennati arriva dal girone C di serie C maschile con due vittorie su tre incontri.
Bravissimo il Russi che vince 3-1 (25-15, 20-25, 25-13, 25-20) a Bologna contro la Paolo Poggi, come si comporta ottimamente il Massa che s’impone 3-1 (25-23, 22-25, 25-22, 25-14) sulla Libertas Forlì. Unica sconfitta, quella casalinga della Teodora contro Cattolica: 0-3 (17-25, 18-25, 15-25).
Ancora ferma la serie D femminile in quella maschile: Pietro Pezzi-Argenta 3-0 (25-17, 26-24, 25-19); Consar-Elleppi 1-3 (15-25, 25-21, 15-25, 12-25); Savena-Orbite Faenza 3-1 (25-19, 25-18, 25-27, 25-18).
u.b.
