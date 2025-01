Volley Serie B, C e D. Ama e Vigili: gare dure. Campagnola ingaggia la regista Pinarello

I vari campionati di volley si stanno avviando al giro di boa e oggi tutte le squadre sono in campo al netto degli anticipi giocati ieri sera.

SERIE B. Gare complicate per le formazioni reggiane, con i Vigili del Fuoco (11 punti) che per le 20,30 attendono al PalaCanossa il Camaiore (29). Impegnativa serata anche per l’Ama San Martino (27) che alle 21 rende visita al Sesto Fiorentino (28).

SERIE B1. Anche per le ragazze non sarà facile, visto che alle 18 la Tirabassi e Vezzali (16) ospita a Campagnola la capolista Ostiano (31); potrà farlo schierando in regia il neo acquisto Matilde Pinarello (foto), trevigiana classe 2004 dalla Clai Imola di Serie A2. La Giusto Spirito Rubierese (18) gioca in trasferta alle con la BSC Sassuolo (10) un derby da vincere.

SERIE B2. Capolista pure per la Fos CVR (26) di Augusto Sazzi che gioca alle 18 a San Damaso (32) nel confronto tra seconda e prima della classe. Massa Volley (11)-Arbor Interclays (25) alle 17,30 e Porto Potenza Picena (14)-Ama San Martino (9) alle 18,30 completano il quadro.

SERIE C. Tra i maschi, alle 17 derby tra Ama San Martino (28) e Mo-Re Volley (23), mentre alle 18 Fabbrico (11) cerca punti pesanti contro Corlo (14). Tra le ragazze, l’Everton (17) attende alla Rinaldini alle 17,30 l’Emmezeta Piacenza (12); poi quasi due testacoda, con Poliespanse Nutristar Correggio (29)-Rivergaro (0) alle 17 e con Mondial Carpi (capolista a 32) e Rubierese (5) alle 18,30.

SERIE D. Tra i maschi, girone A: stracittadina di alta classifica tra Everton (33) e Naytes Vaneton (24) alle 21 alla Rinaldini; Collecchio (7)-Scandiano (28) alle 18,30. Girone B, Universal Carpi (capolista a 34)-San Marco Matrix (10), alle 21 a Cibeno; girone C, MoRe volley (13)-Portomaggiore (24) alle 18 al PalaAnderlini di Modena.

Tra le ragazze, girone A: terza contro prima in L’Arena (23)-Pol. Inzani Parma (24) a Calerno alle 18. Girone B: la Virtus Casalgrande del prof. Guidetti (8) cerca punti a Fiorano (15) in chiave salvezza. Chiude alle 20,30 il derby a San Martino tra l’Ama (15) e la Renusi Campagnola (25).

Claudio Lavaggi