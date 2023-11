Volley Serie B, C e D. La Rubierese doma la capolista. Arbor e Cvr entrambe battute da squadre aretine Quattro squadre reggiane affrontano avversarie meglio piazzate in classifica: Giusto Spirito Rubierese vince 3-2 contro la capolista, Tirabassi e Vezzali perde 2-3, Arbor Interclays e Fos Wimore Cvr sconfitte 1-3. Nelle categorie C e D, risultati positivi per le squadre reggiane.