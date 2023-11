Volley Serie B, C e D. L’Ama frena Sassuolo, la Rubierese passeggia

Otto punti in carniere su quindici per le cinque formazioni reggiane di volley di Serie B. B maschile. Ama San Martino–Kerakoll Sassuolo 2-3 (23-25 25-19 19-25 30-28 9-15), con 26 punti di Ghelfi e 19 di Brizzi. L’Ama è sesta ex-aequo con altre tre formazioni, ma per la capolista Sassuolo è il primo punto perso.

B1 femminile. Poco più di una passeggiata per la capolista Giusto Spirito Rubierese che supera 3 a 0 (16, 15, 16) la Vap Piacenza. Strana gara per la Tirabassi & Vezzali che contro il Miovolley Gossolengo, peraltro oggi primo assieme alla Rubierese, vince il primo set 25-11 e poi frana nei successivi, persi a 16, 15, 16, subendo ben 8 muri punto. Per Muzi 16 punti complessivi, Campagnola settima.

B2 femminile. Il CVR va a… Barbero e champagne, battendo il Canniccia per 3 a 0 al termine di una gara vivace, con 18 punti della giovane e talentuosa piemontese Ilaria Barbero. 14 punti per Saccani, 10 Brunfranco. L’Arbor Itarca Interclays impegna la Rinascita Volley sino al tie-break perdendo 2-3 (21-25 25-17 25-20 21-25 12-15). 21 i punti di Macchetta, 18 Bigi. Arbor terza a -1 dalla vetta, Cvr ottavo. C maschile. IES Group Sassuolo-Vigili del Fuoco Marconi 3-0 (17, 19, 19), Bluenergy Pc–Everton 0-3 (14, 22, 15), Fabbrico-Lauda San Benedetto 1-3 (25-15 24-26 22-25 22-25). L’Everton è terza.

C femminile. Nel girone A, Cus Parma-Everton 3-2 (19-25 25-22 23-25 25-23 15-9), Energee3 Giovolley-River Pc 1-3 (7-25 25-19 16-25 11-25), Miovolley-Jovi 1-3 (17-25 21-25 25-19 19-25). La Jovi è settima.

Nel girone B, Ama San Martino-Nonantola 3-1 (23-25 25-21 25-16 25-15), Rubierese-Bonora Bo 3-1 (25-18 25-20 18-25 25-18). Rubierese prima, pari a Cavezzo che ha una gara in più.

D maschile. Girone A, PSN Pc-Naytes Vaneton Interclays 3-1 (28-26 22-25 25-22 25-20), Pieve-V. Tricolore 3-0 (16, 12, 17), Circ. Inzani Pr-Scandiano 1-3 (22-25 29-27 23-25 23-25); Pieve è seconda.

Nel girone B, BRV Almet-FB Soliera 3-0 (16, 20, 15), con la BRV quinta.

D femminile. Girone A, L’Arena-Vaneton Limpia 3-2 (20-25 24-26 25-19 25-23 15-13), Fortlan Dibi-RPF 3-0 (15, 15, 12); la Fortlan è seconda.

Nel girone B, Everton-150 Soliera 0-3 (17, 22, 21), Renusi Fabbrico–Ama San Martino 3-0 (18, 17, 17), Saturno Guastalla-Mondial Quartirolo 3-0 (12, 11, 18), Poliespanse Correggio-Univolley Carpi 3-0 (20, 12, 12). Fabbrico è seconda.

Claudio Lavaggi