Volley Serie B, C e D. San Martino delude in casa. Il CVR frana in Umbria. Pesante scivolone della Tirabassi Due sconfitte inattese nelle serie B, B1 e B2, e vittorie per le squadre reggiane in Serie C e D. Nel derby di Serie C maschile, vittoria per i Vigili del Fuoco Marconi. Nel girone A di Serie D femminile, vittorie per L'Arena, Saturno Guastalla, Renusi Fabbrico e Everton. Nel girone B, vittorie per Soliera, Pol 4 Ville, Univolley Carpi e Mondial Quartirolo.