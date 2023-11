Volley serie B, C e D. Vp Canniccia da urlo. Affondata la capolista

Fuochi d’artificio per la pallavolo versiliese con una doppia vittoria pesantissima per l’Upc Delta Bevandew il Vp Canniccia.

Serie B. Upc-Lupi Santa Croce 3-1 (25-20, 22-25, 25-20, 25-19). Classifica: Toscanagarden 21, Comcavi 18, Jumbleoffice 17, Pontedera 15, Grosseto 15, Ecosantagata 11, Santa Croce 10, Livorno 9, Italchimici 9, Prato 7, Anguillara 7, Upc 7, Sansepolcro 1, Orte 0.

Serie B2. Vp Canniccia-Rinascita 3-0 (25-20, 25-23, 25-13). Classifica: Arezzo 17, Omac 16, Magione 16, Vp Canniccia 15, Rinascita 14, Prato 14, Wimore 10, Marsciano 10, Interclays 10, Calenzano 9, Fenice 5, Fossato 4, Trestina 4, Scandicci 3.

Regionali. In serie C, Oasi-Cecina 3-1 (25-16, 25-19, 16-25, 25-23). Classifica: Porcari 9, Delfinopescia 8, Casciavola 8, Cascina 7, Follonica 6, Livorno 6, Oasi 5, Cecina 4, Donoratico 3, Peccioli 2, Robur Massa 2. In D femminile, Casciavola-Oasi 3-1 (22-25, 26-24, 25-16, 25-15) e Jenco-Capannoli 3-0 (25-20, 25-19, 25-18). Classifica: Migliarino 16, Riotorto 14, Calci 14, Lupi Santa Croce 12, Casciavola 12, Sei Rose 10, Tomei Livorno 8, Oasi 8, Grosseto 8, Jenco 6, Lunigiana 6, Capannoli 6, Orsaro 5, Aglianese 1. Nel maschile, Camaiore-Lupi Santa Croce 2-3 (25-16, 24-26, 14-25, 25-22, 8-15). Classifica: Rosignano 6, Calci 6, Borgo Rosso 5, Invicta 5, Dream Volley 3, Lupi Santa Croce 2, Cascine 1, Massa Carrara 1, Camaiore 1, Pescia 0.