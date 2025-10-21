Volley serie b, c e d. Cade la Pietro Pezzi a Grottazzolina. Bene la Fenix Faenza

Vince il primo set del suo campionato, nel girone D di serie B la Consar Pietro Pezzi ma perde 3-1 (34-32, 25-27, 25-15, 26-24) a Grottazzolina cedendo, però due frazioni ai vantaggi, soprattutto la prima per 34-32. Doppio successo – entrambi in trasferta – per le ravennati nel girone G di B2 femminile. Il My My Mech Cervia vince 3-0 (25-20, 25-16, 25-19) a Filottrano e sale a 4. Prima vittoria, invece per la Fenix Faenza che si impone 3-1 (20-25, 25-14, 25-19, 28-26) a Fermo contro il De Mitri. Nel girone B di serie C maschile cade in casa l’Orbite Ravenna, piegata 1-3 (19-25, 20-25, 25-20, 19-25) dalla Pallavolo Bologna: ravennati fermi a 1 punto mentre la Pietro Pezzi ottiene i primi 2 espugnando Ferrara: Arredo Uno battuta 2-3 (25-14, 23-25, 25-20, 23-25, 6-15). Nel girone C di C femminile vincono Russi e Massa rispettivamente su Samma 3-2 (25-23, 22-25, 22-25, 25-19, 15-13) e Rainbow 3-0 (25-23, 25-11, 25-19). Sconfitta invece l’Olimpia Teodora a Castel San Pietro: 3-0 (25-14, 25-15, 25-18). Nel girone C di D maschile: Fom Industrie-Pietro Pezzi 3-1 (23-25, 25-19, 25-17, 25-12); Sesto Imolese-Consar 3-0 (25-19, 25-17, 25-14); Orbite Faenza-Pallavolo Bologna 2-3 (26-24, 24-26, 25-17, 22-25, 11-15).

u.b.