VOLLEY SERIE B. Codyeco, arrivano i temibili reggiani

Riprende il campionato di B dopo la sosta per le elezioni federali. Le nostre squadre sono attese da gare impegnative a cominciare dalla capolista Codyeco Lupi che alle 17 ospita al PalaParenti i reggiani del San Martino in Rio, avversari agguerriti che, nella parte iniziale del torneo si sono segnalati in alto, per poi scivolare in sesta posizione.

Saranno impegnati in casa (ore 21) i pontederesi del Gruppo Lupi, i quali riceveranno la visita del fanalino di coda Parma. La gara verrà disputata al PalaZoli anzi che al PalaMatteoli, ragion per cui la dirigenza biancoceleste avverte i ragazzi di coach Buti dicendo: “Dovremo subito adattarci al PalaZoli a cui non siamo abituati e ad un Parma ben diverso da quello dell’andata”.

La Toscana Garden Arno giocherà, sempre alle 21, a Cecina. “Marzo proporrà sei partite – dice coach Piccinetti – cominciando da stasera. Questa trasferta a Cecina è difficile ed importante; andremo là per far punti, con l’organico al completo, avendo recuperato Galoppini”.