Volley, Serie B. Codyeco Lupi, il grande giorno. Basta un punto per salire in A3

Oggi pomeriggio alle 18, al Pala Simoncelli di Mirandola, la Codyeco Lupi affronta in gara 2 i modenesi della Stadium. I santacrocesi si sono imposti all’andata per 3-0 disputando una gara adeguata alla circostanza, con volontà di vittoria ed attenzione. Di contro i modenesi hanno deluso, esprimendosi sottotono, senza mostrare il loro potenziale. Nel corso della stagione regolare i gialloblù hanno dominato nel loro girone. Al contrario la Codyeco ha fatto i conti con una concorrenza più agguerrita, centrando il primo posto, firmato capitan Colli, assoluto trascinatore. Gara1 ha mostrato dei "Lupi" decisi a ottenere la promozione in A3, coronando il lavoro del tecnico Pagliai il quale, in merito al confronto odierno, si è così espresso: "Ci aspetta una partita che ritenere difficile è dir poco. Loro sono una buonissima squadra, come dimostrano le due sole partite perse quest’anno. Lo ripeto, sarà durissima". Per prevalere, i biancorossi dovranno ripetere la prestazione offerta all’andata, ottimizzando ancor più, determinate situazioni di gioco. Mirandola, dal canto suo, interpreterà la partita per cancellare il netto smacco del PalaParenti, cercando di inscenare la remuntada.

Di contro la Codyeco giocherà tutte le sue carte sulla conquista di almeno due set per conquistare quel punto che, sommato ai tre di otto giorni fa a Santa Croce, garantirebbero – secondo regolamento – il balzo in A3. Sotto un certo aspetto, possiamo affermare che ai santacrocesi basterà un bel "pareggio" per 2-2 per prendersi la categoria superiore. Capitan Colli e compagni hanno quattro risultati su sei per affermarsi: le vittorie con ogni tipo di punteggio, oppure il 2-2. In questo caso, l’eventuale quinto set, avrebbe solo un valore platonico. Mirandola proseguirebbe per il golden set solo imponendosi per 3-0 o 3-1. A questo punto verrà disputato un set a 15 (il suddetto golden set) per stabilire la vincitrice. In caso di sconfitta i "Lupi" avranno una nuova possibilità, vedendosela con squadre che usciranno vittoriose da altri confronti, per un regolamento complicato. I "Lupi" punteranno anche sull’entusiasmo dei sostenitori al loro seguito, oltre a riproporre la grande difesa ed il contrattacco del match d’andata. La squadra sarà supportata, in questa decisiva giornata, da un pullman della Curva Parenti (offerto dalla società), seguito da auto private.

Marco Lepri