Volley serie B. Codyeco punta alla vetta. Gruppo Lupi e Arno sereni

Si gioca oggi l’ultima gara della stagione regolare in B. In campo, alle ore 18, le squadre di Santa Croce, Pontedera e Castelfranco. La Codyeco Lupi ospita il retrocesso Firenze Volley per prendersi i tre punti che le permetterebbero di chiudere al primo posto, superando (per il quoziente set) il Camaiore, opposto a sua volta, ai pompieri reggiani. Conciari e versiliesi chiuderanno con ogni probabilità a quota 67, andando poi a disputare i play-off promozione in A3.

I pontederesi del Gruppo Lupi, salvi dopo un positivo finale di stagione, si congederanno dal loro pubblico affrontando il Grosseto, quarto in graduatoria. Intanto oggi verrà organizzata una raccolta fondi in favore del progetto lanciato da Meri Malucchi, ex giocatrice e allenatrice che dallo scorso anno convive con un tumore al cervello. L’intento è quello di aiutare l’ospedale di Livorno, dove Malucchi è stata operata, per l’acquisto di un’interfaccia microscopio con il relativo software, da utilizzare in sala operatoria. Anche la Toscana Garden Arno saluterà la stagione 2024-25 giocando a Genova col Cus. Le ultime gare non sono andate come nei voti del club biancoverde. E’ stata interrotta una bella striscia positiva. In Liguria i castelfranchesi vorranno concludere a testa alta.

Marco Lepri