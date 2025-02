Volley serie B. Codyeco stavolta ko a Fiorano Modenese

Codyeco Lupi battuta per 3-2 a Fiorano Modenese alla prima di ritorno. I padroni di casa della Spezzanese si sono imposti dopo più di due ore di gioco con i seguenti parziali: 27-25; 23-25; 25-22; 23-25; 18-16. Partita lunga, parziali alti, con i biancorossi sempre a inseguire i padroni di casa, sospinti da un grande Bartoli. Il “vecchio” marpione (33 punti) ha fatto vedere i sorci verdi ai “Lupi” risultando imprendibile per il muro conciario. La partita, anche alla luce dell’andata, era insidiosa e, la squadra di Pagliai, è scivolata sulla classica buccia di banana, cadendo dopo una striscia positiva (tra campionato e Coppa Italia) di ben 10 gare. La prima di ritorno non è stata disputata adeguatamente dalla Codyeco Lupi, col solo Colli (28 punti) che si è salvato dal grigiore generale. Nel quinto set i “Lupi” conducevano per 6-10 ma, in un niente, si sono fatti raggiungere cadendo proprio nel momento decisivo, quando serviva tenere ad ogni costo, per uscire vittoriosi da una gara-trappola. La Spezzanese ha meritato i due punti con un super Bartoli e col giovane e scattante libero Schiavone sugli scudi. Il colpaccio di giornata l’ha fatto invece l’Arno Toscana Garden a Sassuolo, imponendosi per 3-1 in casa della terza in classifica. I biancoverdi hanno così cancellato la battuta d’arresto interna per mano del Cus Genova, squadra in salute. Questi i parziali: 27-25; 19-25; 21-25. Per la squadra di coach Piccinetti un successo benaugurante in vista dei due derby consecutivi interni: il primo col Gruppo Lupi Pontedera ed il secondo con la Codyeco Lupi. Al PalaMatteoli pontederese, i biancocelesti di Simone Buti hanno sconfitto per 3-0 il Firenze Volley. Così i punteggi: 25-15; 25-6; 25-23. Qualche colpo a vuoto nel terzo set per Lumini e compagni, decisi a superare i diretti rivali sul campo ed a sopravanzare in graduatoria il Cecina, sceso ora al quart’ultimo posto. L’impressione è quella che saranno proprio i tirrenici i principali avversari del Gruppo Lupi nella lotta per la permanenza in B.

Marco Lepri