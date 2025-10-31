Volley, Serie B. Crescita di giovani talenti. Accordo fra Arno e Livorno

Via alla collaborazione fra Arno Volley e Volley Livorno. Il club castelfranchese ha annunciato la collaborazione strategica col Volley Livorno, una delle realtà più consolidate e dinamiche nel panorama pallavolistico toscano. Un progetto ambizioso che segna la nascita del nuovo settore giovanile "Toscana Garden Arno-Volley Livorno", con l’obiettivo di creare un percorso formativo solido e di qualità per i giovani talenti del territorio.

Fulcro dell’iniziativa è Massimiliano Piccinetti, tecnico di esperienza che fungerà da trait d’union tra le due società, ricoprendo il duplice ruolo: quello di allenatore della prima squadra in serie B dell’Arno e delle giovanili del Volley Livorno. Piccinetti sarà la figura centrale per garantire coerenza metodologica, visione condivisa e continuità tecnica, tra il vivaio e la compagine militante in B.

Il nuovo polo giovanile sarà attivo con quattro squadre maschili per la stagione in corso: U/13, U/14, U/15 e U/17, per una presenza capillare nei campionati regionali giovanili che rappresenti, a tutti gli effetti, un investimento strutturale sul futuro della pallavolo maschile toscana.

"Questo è solo l’inizio di una proficua collaborazione con la bella realtà del Volley Livorno - ha detto il presidente biancoverde Andrea Volterrani – che spero porti ancora più in alto i nostri obiettivi, coinvolgendo i giovani della Toscana, valorizzando i talenti emergenti. La pallavolo è uno sport sano, che contiamo di promuovere ancor più con questo accordo".

Marco Lepri