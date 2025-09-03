Volley serie B, da due settimane è al lavoro la Hokkaido del neo tecnico De Marco. Il 19 settembre affronterà il Rubicone. La Vtb di Ghiselli è la prima a mettersi in gioco

Sarà il Volley Team Bologna a inaugurare le amichevoli estive delle squadre bolognesi che prenderanno parte ai prossimi campionati di serie B maschili e femminili. La formazione femminile allenata da coach Fabio Ghiselli ha iniziato la preparazione in vista del prossimo torneo di B1 femminile da dieci giorni e sabato sarà di scena a Vallefoglia, contro la formazione di A1 femminile per il primo test stagionale. Nessun intoppo fino qui, a parte un piccolo sovraccarico muscolare occorso a Giorgia Cavalli, che ha però potuto allenarsi regolarmente.

Questa settimana le rossoblù inizieranno a provare le prime situazioni di gioco in vista dell’amichevole contro una squadra di rango molto più alto e più avanti nella preparazione, seppur priva di Gaia Giovannini (impegnata con la nazionale di Velasco ai mondiali) e le straniere (a loro volta nazionali).

Il test è stato voluto grazie ai buoni rapporti tra il diesse di Vallefoglia Alessio Simone, ex tecnico in A1 anche di Bologna, e il Vtb, che dieci giorni fa ha annunciato il prestito di Maria Sowe, centrale classe 2007 acquistata proprio da Vallefoglia in estate (dalla Fatro Ozzano), che avrà così modo di monitorare da vicino i primi passi in B1 della giovane atleta.

Lavora invece da due settimane la Hokkaido, che si prepara al torneo di serie B maschile unica e i test fisici svolti dallo staff di De Marco e societario a inizio settimana per fare il punto raccontano che i rossoblù stanno approcciando al cammino senza intoppi: tutti a disposizione del neo tecnico De Marco, che lavora con la palla fin dal primo giorno e dovendo conoscere la sua nuova squadra ha scelto un approccio diverso da quello della Vtb: lavoro in palestra, la prima amichevole sarà il 19 settembre con il Rubicone, fino ad allora Bologna lavorerà sulla propria identità senza confronti esterni.

Al lavoro da una settimana, invece, le formazioni di B2 femminile: ovvero la seconda squadra della Vtb, San Giovanni in Persiceto e Fatro Ozzano, con quest’ultima che disputerà la prima uscita tra dieci giorni esatti, il 13 settembre con Faenza, per iniziare a misurarsi con avversarie della nuova categoria: Ozzano è infatti neo promossa nel torneo, come pure San Giovanni, che i inizierà a rodarsi in fase di gioco il 16, contro Nonantola, formazione di serie C, per poi misurarsi con il Vtb nel quadrangola organizzato in casa per il 21 settembre.

Le bolognesi iniziano a scaldare i motori, la preparazione entra nel vivo: e la Vtb apre il sipario sulle amichevoli sabato con Vallefoglia.

Marcello Giordano