Volley Serie B. Da lunedì al lavoro la rinnovata . Sios Novavetro

Lunedì inizia la preparazione della squadra maschile Sios Novavetro in vista del campionato di serie B nazionale. Agli ordini del nuovo coach Federico Domizioli (foto) i ragazzi cominceranno a sudare al palasport "Ciarapica" sotto l’attenta regia del direttore sportivo Riccardo Modica. A guidare le sedute di allenamento ci saranno anche il nuovo secondo allenatore Mattia Macellari e il confermato preparatore atletico Luca Tombesi. A coach Macellari è stato affidato anche l’incarico di guidare la Prima Divisione maschile. "Per me - dice - è senz’altro un onore prendere parte ai progetti sportivi di questa società. San Severino per la pallavolo rappresenta una piazza storica in cui si può lavorare bene, con soddisfazione. Ai più giovani cercherò di trasmettere il mio entusiasmo e quei contenuti tecnici e umani che potranno essere utili al loro percorso di maturazione sportiva. I risultati? Sono fiducioso, arriveranno sia in campo che fuori". Intanto la società sta cercando di "puntellare" ulteriormente il roster. Si lavora pure al calendario di amichevoli precampionato. Lunedì 8 settembre, invece, prenderanno il via i corsi di pallavolo per i più piccoli, dai 5 anni in su.

m. g.