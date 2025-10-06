Volley serie B: da sabato prossimo si fa sul serio, col debutto casalingo contro Montorio. 4 Torri, a Bassano ultimo test vincente

Nell’ultima amichevole della fase di preparazione precampionato, la 4 Torri è andata a vincere a Bassano per 3-0. E’ stato poi disputato anche un quarto set, che si è aggiudicato la squadra di casa. Nell’occasione la squadra ferrarese ha preferito non schierare Mirko Dalmonte e Leonardo Focosi, tenuti a riposo precauzionale dopo le fatiche degli allenamenti delle ultime settimane. Coach Pupo Dall’Olio (nella foto) ha schierato dunque un sestetto iniziale con Ciardo in regia, Bellia opposto, Margutti e Rossetti in banda, Dosi e Reccavallo al centro, Poli libero. Una formazione che in pratica ha dominato i primi due parziali. Nel primo set, avanti subito la 4 Torri, già 8-4 e poi 16-10: finale in controllo per il 25-21 in 23’. Nel secondo set, avvio più equilibrato ma poi break nella fase centrale 16-9: chiusura 25-18 in 27’. Nel terzo set, dentro Sanzogni al centro: andamento più equilibrato e 4 Torri ripresa verso la fine, poi punto a punto e girandola di emozioni fino al 32-30 di chiusura in 34’.

Dall’Olio e il coach locale Poletto si sono accordati per disputare anche il quarto set: per i granata dentro anche Daddio, Ghidoni, Manià e il libero Roboni. Frazione comandata dal Bassano che ha invece confermato il sestetto degli altri tre set: 25-17 in 21’. Il precampionato della 4 Torri ha dunque visto tutti risultati positivi, tra pareggi 2-2 (a Monselice e a Spezzano) e vittorie (a Modena e con San Donà di A3). Unica sconfitta quella 3-1 nella finale del Memorial Soriani contro il Mirandola di A3, con prestazione comunque molto incoraggiante.

Per la 4 Torri hanno realizzato: Ciardo 3, Manià 1, Daddio, Poli (L), Sanzogni 2, Ghidoni 4, Reccavallo 2, Dosi 9, Roboni (L), Rossetti 18, Bellia 15, Margutti 12. Mercoledì 8 ottobre presentazione della prima squadra e del main sponsor all’hotel Duchessa Isabella, sabato debutto al palasport contro Montorio.