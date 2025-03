Volley serie B, domani sera toccherà al Gruppo Lupi Pontedera con il Sassuolo. Codyeco in campo stasera per il recupero

La Codyeco Lupi recupera questa sera (ore 21) al PalaLilly di Sesto Fiorentino l’incontro valido per la sesta di ritorno, saltato per l’alluvione. Domani sera toccherà invece al Gruppo Lupi recuperare al PalaMatteoli pontederese il match col Sassuolo con inizio allo 20,45. Opposta, la situazione tra le squadre di Santa Croce e Pontedera. I conciari sono primi (49 punti) mentre i pontederesi (23) occupano il quint’ultimo posto.

La Codyeco è reduce dalla vittoria per 3-0 a Cecina, mentre il Gruppo Lupi ha preso un punto in casa della Spezzanese (3-2) dove, con maggior convinzione e voglia di imporsi, avrebbe potuto raccogliere di più. I biancocelesti danno spesso l’impressione di accontentarsi, appena ottenuto il minimo indispensabile, come pure quella di voler concedere agli avversari la possibilità di rientrare in gara. Alla fine, però, i conti potrebbero non tornare, per una serie di errori reiterati.

Il vantaggio di un solo punto sul Cecina è esiguo, per la squadra biancoceleste che dovrà osservare il turno di riposo alla penultima giornata. Domani sera gli uomini di coach Buti avranno di fronte il forte Sassuolo, squadra al terzo posto in classifica con 44 punti. Team ostico. I biancorossi di Pagliai, da parte loro, sanno che a Sesto Fiorentino sarà battaglia contro Catalano e soci che, all’andata, violarono con un inatteso 3-0 il PalaParenti. Tra i fiorentini spicca la presenza della punta Della Volpe.

Marco Lepri