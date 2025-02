Volley serie B e B2 femminile e maschile. Blu, a Soliera una gara in salita. La Magabox alza il muro a Cervia

Serie B2. Nel femminile, la Battistelli Blu Volley è impegnata oggi alle 18,30 in trasferta a Soliera (Mo) con la terza in classifica. "Sarà una partita dura – avvisa il diesse Simone Paolini – ma l’entusiasmo arrivato con la bella vittoria di sabato scorso, fa sì che si possa affrontare la trasferta con la voglia di lottare su ogni campo. Siamo consapevoli di andare ad affrontare una delle squadre meglio attrezzate del girone, con buone individualità e ben messa in campo". All’andata le ragazze Blu Volley hanno perso 3-2 giocandosela fino alla fine: "Lo spirito deve essere quello di lottare su tutti i campi per continuare ad essere in una zona classifica tranquilla", aggiunge il dirigente. Il team di coach Alessandri si è allenato con costanza e intensità per affrontare al meglio questa partita delicata. La Megabox Vallefoglia oggi alle 18, 30 è impegnata a Cervia: "Una squadra che si avvale di una batteria di attaccanti molto buona – spiega coach Matteo Costanzi – inoltre sono dirette da una palleggiatrice che gioca una pallavolo spinta e veloce, dunque una trasferta tosta da cui trarre esperienza e spunti positivi per le ragazze stesse che piano piano si stanno adattando al campionato".

Serie B. Nel maschile, la Battistellli Compressori Polbottega si prepara ad una trasferta importantissima per la classifica e per il morale contro Bellaria oggi alle 20,30. I ragazzi di Romani, Bellazzecca e Mezzolani hanno lavorato sodo, dopo aver disputato un bell’incontro davanti al pubblico amico contro la prima della classe sabato scorso, ora l’obiettivo è cercare di iniziare a vedere altri punti da aggiungere a quelli faticosamente guadagnati fino ad ora. "Veniamo da una prestazione buona – esordisce il tecnico Marco Romani – e il nostro campionato inizia proprio sabato in questa trasferta non troppo semplice, soprattutto perché gli avversari arrivano da una vittoria: ma cercheremo di fare del nostro meglio per far nostro l’incontro. Ci siamo allenati non solo per avere una buona salute fisica, ma soprattutto mentale – conclude Romani – e affrontiamo questa trasferta con serenità, con la consapevolezza di mettere in campo tutto il possibile, senza pensare alle conseguenze del risultato. Abbiamo dodici finali da qui al termine, tutte da giocare al meglio, con la giusta motivazione e concentrazione".

b. t.