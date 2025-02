Volley serie B e B2 maschile e femminile. Polbottega, Osimo è un bel banco di prova

Serie B. Nel maschile, la Battistellli Compressori Polbottega ha lavorano intensamente per tornare con maggiore determinazione a fare punti importanti, per continuare ad alimentare la classifica di questo lungo campionato. "Oggi alle 17 a Morciola, arriva la capolista Osimo – esordisce il tecnico Marco Romani – e possiamo considerarlo un altro banco di prova determinante".

Dopo la vittoria a Bellaria, Bottega sta lavorando duro: "Dobbiamo affrontare l’incontro con carattere – continua il tecnico Romani – come se fosse una partita come tante, senza pregiudizi né timori. Non possiamo assolutamente perdere il morale, è importante dimostrare la nostra crescita: la maturità che ci porta ad essere maggiormente cinici. Il nostro maggior desiderio è comunque di giocare una bella pallavolo". I giocatori e lo staff tecnico sanno quanto sia importante il fattore campo: "Speriamo di ottimizzare questa striscia positiva – conclude Romani – ed aumentare il ‘bottino’ di punti, per smuovere la classifica e per continuare la scalata".

Serie B2. Torna a giocare in casa la Megabox, affrontando nella palestra di Montelabbate oggi alle 17.30 la Arbor Interclays Reggio Emilia nella terza giornata del girone di ritorno. Le emiliane sono quinte in classifica appaiate alla Lardini Filottrano, a quattro lunghezze dalla quarta. Le ragazze di Matteo Costanzi, sempre alla caccia dei primi punti della stagione, hanno strappato nell’ultimo turno un set al Cervia e proseguono nel loro percorso di crescita.

La Battistelli blu volley è di scena tra le mure amiche oggi alle 17. La squadra pesarese, reduce dalla trasferta di Soliera, affronterà in casa Bologna che si trova un punto sopra in classifica. "Partita molto difficile – afferma il presidente Alfonso Petroselli – viste le giocatrici delle felsinee che hanno calcato campi importanti in categorie superiori, ma il ritrovato entusiasmo in casa Blu Volley farà si che le ragazze potranno esprimere una buona pallavolo. Lotteremo in tutte le gare per fare punti, i nuovi innesti ci garantiranno sicuramente di dire la nostra contro tutte le formazioni, c’è serenità e stiamo lavorando al meglio".

Risultato sì, ma attraverso il bel gioco. E’ quello che chiede il presidente alle ragazze della Blu: "Speriamo di giocare una buona pallavolo e trovare anche il supporto del pubblico, l’inserimento di Nasari e Righi porterà sicuramente esperienza alla squadra. Da non dimenticare anche l’inserimento di Mastronardi e Bricuccoli che vanno a completare il roster di coach Lorenzi".

b. t.