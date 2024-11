Volley serie B e B2. Blu-Team 80 è un derby che scotta. Battistelli non si fida del Riccione

Serie B2. Nel femminile, primo derby per la Battistelli Blu Volley Pesaro (foto) che oggi alle 17 al PalaMegabox incontrerà il Team80 Gabicce, entrambe reduci da vittorie. "Girone duro per tutti – dice il presidente Petroselli – bisogna sempre stare con la testa lì e mai rilassarsi perché abbiamo visto che il livello è alto. Gabicce ha battuto in casa Filottrano e ha dimostrato di giocarsela con tutti, noi vogliamo crescere e ci batteremo ogni partita, ogni set per fare punti". Anche la Megabox Vallefoglia torna a giocare davanti al proprio pubblico alla palestra di Montelabbate oggi alle 17.30 contro la MassaVolley Ravenna, terz’ultima in classifica a quota 7. Per le giovani tigri l’obiettivo sono i primi punti del campionato.

Serie B. Nel maschile, la Battistellli Compressori Polbottega dopo l’ultima trasferta è per tornare fra le mura domestiche. Si gioca oggi alle 17 contro Riccione. La vice allenatrice Alice Bellazzecca, conferma che la formazione ha lavorato sodo nel corso della settimana per cercare di non permettere troppo margine agli ospiti romagnoli: "Abbiamo analizzato nel dettaglio le caratteristiche degli avversari, quindi sappiamo cosa e chi avremo di fronte. Il lavoro maggiore è quello sull’aspetto caratteriale, sull’approccio mentale, perché nelle fasi finale dei set, quando siamo ‘avanti’ non riusciamo a mantenere la freddezza necessaria a rimanere in vantaggio e chiudere il parziale". I romagnoli sono i diretti concorrenti a mantenere la presenza in questo campionato nazionale, ma soprattutto i biancoverdi cercano di recuperare la serie di risultati positivi fra le mura domestiche. La Palestra Ricci deve ritornare ad essere ‘il Fortino’ della Battistelli Compressori.

b. t.