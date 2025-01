Volley serie B e B2 maschile e femminile. Megabox, c’è Bologna. Battistelli a Filottrano

Serie B2. Nel femminile, la Megabox Vallefoglia torna a giocare in casa oggi alle 17.30 a Montelabbate contro il Progresso VTB Ecotermologic Bologna, ottava in classifica con 20 punti, alla pari con Blu Volley e Filottrano. Per le giovani tigri, reduci da una brutta partita a Reggio Emilia, grande voglia di riscatto davanti al proprio pubblico contro una squadra di valore. Così l’allenatore Matteo Costanzi: "Al di là del risultato, mi aspetto dalla squadra una risposta sia dal punto di vista tecnico che caratteriale dopo l’ultima prestazione non bella della scorsa settimana". La Battistelli Blu Volley Pesaro inizia bene l’anno, dopo la bella vittoria contro la seconda in classifica, le ragazze del presidente Petroselli, incontreranno oggi alle 18 la Lardini Filottrano in trasferta. Le due squadre si trovano allo stesso punto della classifica a 20 punti per l’ultima giornata del girone di andata. "Oggi incontreremo una squadra quadrata con individualità tecniche che hanno sempre militato in categorie superiori e puntano a fare bene in questo campionato, sarà una gara aperta – avvisa il presidente Petroselli –. Sarà la gara prima della sosta e contiamo di fare bene per poi preparare al meglio il girone di ritorno".

Serie B. Nel maschile, la Battistellli Compressori Polbottega è alle prese con il recupero dagli infortuni e acciacchi stagionali e il lavoro, nonostante la sconfitta subìta a Loreto, è andato avanti nel migliore dei modi, soprattutto perché si giocherà oggi alle 17 in casa, alla palestra Ricci di Morciola, contro una formazione, Macerata, che occupa la parte alta della classifica ed è una squadra quadrata. "Conosciamo gli avversari – interviene la vice di Marco Romani, Alice Bellazzecca – e sappiamo che l’incontro contro Macerata non sarà affatto semplice, visto anche lo spessore degli attaccanti presenti nel roster". I ragazzi biancoverdi nelle ultime settimane hanno dimostrato versatilità e si sono adattati agli infortuni e malanni di stagione cercando di dar fondo a tutte le risorse possibili.

Beatrice Terenzi