Volley serie B e B2 maschile e femminile. Blu oggi a Potenza: c’è da risalire la china

Serie B. Nel maschile oggi alle 18 la Battistellli Compressori Polbottega è a Montorio. "Sarà un’altra battaglia, un campo difficilissimo – dice il tecnico Marco Romani – ma cercheremo di affrontare questo incontro senza il peso di dover per forza tornare con un risultato. L’unica cosa che dovremo fare è giocare come sappiamo, mantenendo lucidità e tranquillità da grande squadra, uniti e collaborativi, perché la priorità è sempre intascare punti per smuovere la classifica". L’ ultima prestazione, seppure buona, non ha dato punti, ma il tecnico conosce i suoi giocatori e sa che sanno dare il loro meglio nei momenti critici.

Serie B2. Nel femminile, oggi alle 18,30 la Battistellli Blu Volley è attesa a Potenza Picena contro la Torresi che attualmente si trova due posizioni dietro le pesaresi. La squadra potentina allenata dall’esperto coach Concetti cerca punti. Ma anche la Blu Volley vuole risalire la china: "Sarà una partita molto importante per entrambe per tirarsi fuori dalle posizioni pericolose di classifica – avvisa il diesse Simone Paolini –. Loro sono una squadra esperta che in casa ha messo in difficoltà molte avversarie". Le ragazze di coach Lorenzi sono determinate a fare il risultato anche per interrompere la serie di risultati negativi negli incontri contro le prime della classe.

Infine la Megabox gioca in trasferta oggi alle 18 al Bcc Palas di Gradara contro il Team 80 Gabicce, squadra in lotta per la salvezza e quindi a caccia di punti. Così presenta la partita l’allenatore Matteo Costanzi: "Si tratta di un derby e oltretutto su un campo molto caldo che conosciamo bene. La bellissima partita giocata contro Reggio Emilia ci ha dato molta autostima, ma questa con Gabicce sarà tutta un’altra storia, si riparte daccapo. In settimana la preparazione è stata un po’ più complicata del solito, con due influenzate e un’atleta impegnata con il Club Italia. In ogni caso le ragazze stiamo crescendo e puntiamo a continuare in questo percorso".

Beatrice Terenzi