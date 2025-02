Volley SERIE B E C. La Npsg nella tana del Grosseto. Futura cerca riscatto con l’Albaro

Trasferta in terra toscana per la Npsg Trading Logistic che nel 17° turno del campionato di Serie B maschile sarà ospite dell’Invicta Solcaffè Grosseto stasera alle 21. Un’occasione da non fallire per i ragazzi di coach Parisi (nella foto), determinati a riscattare la prestazione opaca della scorsa settimana, ritrovando la vittoria piena contro un avversario che al momento si trova sotto di 5 lunghezze. Le altre sfide: Cecina-Vvf Re, Lupi S. Croce Pi-Cus Ge, S.Martino-Sassuolo, Arno Pi-Lupi Pontedera, Firenze Volley-Modena Volley, Volley Parma-Camaiore. Riposa: Jumboffice Fi.

In Serie C maschile la Vdm Mulattieri domani alle 20.30 se la vedrà in trasferta contro i locali della Ligurmar Movimento Ragazzi S.Sabina al palazzetto di Genova Quarto. Gli altri match della 12ª giornata saranno: Vbc Savona-Colombo Voltri, Lavagna-Sanremo, Ecosavona-Finale e Colombo Ge-Albisola.

In serie C femminile si disputerà la prima giornata del girone di ritorno con il secondo confronto casalingo consecutivo per il Futura che ospiterà l’Albaro Volley. Voglia di riscatto per le ragazze di Garfagnini che all’andata furono sconfitte dopo una prova incolore e grande stimolo nel confermare il terzo posto in classifica.

Per quanto riguarda il settore giovanile da segnalare la chiamata di Anita Caruso, banda classe 2010, da parte di coach Parodi per la selezione regionale ligure raduno previsto questa mattina presso il palasport di Carasco. Altre gare: Albisola-Campomorone, S. Margherita-Cogovalle, Lavagna-Ligurmar, Villa Levi-Sestri,Volare Volley-Normac e Sanremo-Wonder Normac.

Ilaria Gallione