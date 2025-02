VOLLEY SERIE B E C. Npsg, voglia di rivincita. Tre assenze nella Futura

Voglia di riscatto in casa Npsg Trading Logistic (B maschile) che nella trasferta di Reggio Emilia contro i Vigili del fuoco proverà a riscattare la sconfitta rimediata nel weekend scorso. Stasera (20.30) i biancazzurri cercheranno di ripetere la vittoria 3-0 dell’andata contro la penultima in classifica. Le altre partite: Arno-Lupi, Firenze Volley-Sassuolo, Ama San Martino-Lupi Pontedera, Parma-Cecina, Cus Genova-Modena, Jumboffice- Grosseto. Riposa: Camaiore. In C femminile la Futura Ceparana è ospite domani alle 20.30 al ’PalaSe.Di’ di Genova Quarto del Santa Sabina che staziona nella zona medio-bassa della classifica con 16 punti. Settimana di allenamento non al top per le ragazze di Garfagnini con assenze di Rossi, Castagna e Vocale. Le altre partite: Campomorone-Lavagna, Albaro-Sanremo, Wonder Normac-Tigullio, Normac-Villa Levi, Cogovalle-Volare Volley, Virtus Sestri-Albisola. In C maschile la Vdm Mulattieri osserva il turno di riposo.